OCDE posterga el Informe Pisa a 2023 a raíz de la pandemia

El muy esperado Informe Pisa que cada tres años da un panorama del desempeño de los sistemas educativos fue postergado hasta diciembre de 2023 en lugar de realizarse en diciembre de 2022, a raíz de la crisis sanitaria, indicó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE) encargada de publicarlo.



"A raíz de la crisis de covid-19, los países miembros de la organización decidieron postergar los dos próximos Informes Pisa. Los estudiantes pasarán el examen en 2022, y no en 2021, y los resultados serán publicados en diciembre de 2023. El siguiente Informe Pisa será publicado en 2026 y no en 2025", escribió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en un comunicado.



El documento trianual que se publica desde el 2000, evalúa las áreas de lectura, matemáticas y ciencia en los estudiantes de 15 años. Se trata de una de las pruebas más importantes en el mundo y un referente de la calidad en la educación de los diferentes países pertenecientes a la organización.



El último Informe Pisa, que fue revelado en diciembre del año pasado, evaluó a 600.000 jóvenes 79 países y territorios. China ocupó el primer puesto, desbancando a Singapur.



Según la OCDE, las ciedades en las que los estudiantes tuvieron mejor desempeño fueron Beijing, Shanghai, Jiangsu y Zhejiang (China), alcanzando las calificaciones más altas a nivel mundial, con unos puntajes en lectura de 555 puntos; matemáticas, 591 puntos; y ciencia, 590 puntos.



El primer país que no pertenece al continente asiático es Estonia, en el norte de Europa, que limita con el mar Báltico y el golfo de Finlandia. Sus resultados fueron 523 en lectura y matemáticas, y 530 en ciencia, logrando aparecer dentro de top 5.



En lo referente a América Latina, la nación con mejor ubicación en el listado de la OCDE es Chile, que aparece en el puesto 43. Le siguen Uruguay y Costa Rica en el puesto 48 y 49, respectivamente.



En el puesto 53 se encuentra México, Brasil en el 57 y Colombia en el 58. Los últimos lugares en la región lo ocupan Argentina, Perú y Panamá.



CON INFORMACIÓN DE AFP