Gobierno no contempla suspensión de clases en colegios, por ahora

En la mañana de este jueves el presidente Iván Duque declaró emergencia sanitaria a nivel nacional por la llegada del coronavirus en Colombia. Pese a esto, aseguró que de momento no se contempla la suspensión de clases en colegios oficiales.



De igual forma, Duque mencionó que se continuarán con todos los protocolos ya difundidos por los ministerios de Salud y Educación en materia de prevención e higiene al interior de las instituciones educativas.

"No estamos ante una declaratoria de suspensión de clases. No la hemos contemplado porque consideramos que la etapa en la que nos encontramos, con las medidas que hemos implementado, estamos avanzando en la dirección correcta", aseguró el presidente.

Sin embargo, Duque señaló que se deben redoblar los esfuerzos al interior de los colegios, siguiendo las medidas difundidas en los últimos días, las cuales incluyen incentivar el constante lavado de manos en los menores, así como de las aulas e implementos.



De igual manera, se recomienda a los padres de familia y cuerpo docente que, al identificar síntomas gripales en los estudiantes, mantenerlos en las casas y no enviarlos a clases.



Se debe aclarar que esta no es una decisión definitiva y que en los próximos días podría cambiar según evolucione la situación,



"Hemos ido monitoreando con la Organización Mundial de la Salud el estado en el que está Colombia hoy frente a los nueve casos. Nosotros consideramos que esas medidas se tienen que estar observando", dijo Duque.



Y añadió: "Esto no es un proceso estático, sino que lo iremos evaluando conforme avancen las circunstancias y las directrices de la OMS".

Protocolo a seguir en caso de identificar un caso sospechoso de covid-19

Cabe recordar que a lo largo de esta semana las autoridades anunciaron una serie de medidas de prevención con el fin de prevenir la propagación del coronavirus en los colegios.

Lo principales identificar si un miembro de la comunidad educativa tiene síntomas de una infección respiratoria aguda como fiebre, congestión nasal o dificultad al respirar.



De ser así, se deberá averiguar si esta persona estuvo recientemente en el exterior o si alguien de su entorno lo hizo, en especial si se trata de países donde el brote se encuentra activo.



Tras esto, es necesario dar aviso a la autoridad sanitaria competente (secretaría de salud) y enviar al paciente a casa, para que no contagie a otros.



