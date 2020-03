Los jóvenes no son inmortales frente al coronavirus

Dos horas en línea bastaron para que un video de la ‘influencer’ estadounidense Ava Louse le diera la vuelta al mundo. En la grabación aparecía lamiendo un retrete de un avión con el fin de dar inicio al #coronaviruschallenge, un reto viral cuyo principal propósito era desafiar al temible covid-19.



Tik Tok, la plataforma en la que se compartió la publicación, la eliminó de inmediato. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Muchos otros jóvenes se unieron al reto y empezaron a salir a las calles para grabarse mientras se arriesgan a contraer el covid-19.

Por medio de fotos difundidas en redes sociales, personas de países afectados con el virus mostraron cómo violaban el aislamiento y la cuarentena impuesta por sus gobiernos locales para prevenir su propagación.



Este es tan solo un caso de los múltiples alrededor del mundo de jóvenes que no atienden a las recomendaciones sanitarias contra el coronavirus. Muchos de ellos lo hacen argumentando que la infección no es mortal por su edad, por lo que no habría nada que temer.



Esa es la excusa que usan por estos días los turistas, en su mayoría universitarios, que disfrutan de las vacaciones de primavera en las playas de la Florida (Estados Unidos), haciendo multitudinarias fiestas.



Mismo pretexto que en su momento usaron miles de personas en Italia, España y Francia, quienes por varias semanas continuaron con sus rutinas laborales, académicas y sociales sin ninguna prevención. Hoy son los países de Europa con más casos de coronavirus y catalogados como el epicentro actual de la pandemia.



Pero dicha idea de la “inmortalidad” frente al coronavirus en población joven no sería cierta. EL TIEMPO consultó al epidemiólogo colombiano Óscar Franco, director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Berna, quien aseguró que, a pesar de que la tasa de mortalidad en jóvenes es la segunda más baja después de la de niños, esto no quiere decir que tengan inmunidad ante el virus:



“Los jóvenes son tan propensos como todos los demás. No es que tengan menos riesgo de contraerlo sino que al contraerlo, los síntomas se expresan de forma más leve. Pero estos comportamientos son un problema porque sabemos que alrededor del 3 por ciento de los infectados va a morir. Entre los 20 y los 40 años la tasa de mortalidad es de entre el 1 y el 2 por ciento”.



Y añadió: “El riesgo se subestima. Algunos no tienen en cuenta que el problema del virus es su velocidad de propagación tan alta”.



Las cifras no mienten. Los datos recolectados alrededor del mundo demuestran que es la población mayor de 70 años la más vulnerable frente a los efectos del virus. Sin embargo, también se registran casos de jóvenes infectados e, incluso, casos de personas de este grupo poblacional que perdieron la vida.



Por ejemplo, en Italia, país que ya supera a China en número de fallecidos, la cuarta parte de los infectados tiene entre 20 y 50 años. Muchos de ellos requirieron hospitalización y alrededor del 4 por ciento fueron llevados a la Unidad de Cuidados Intensivos. Al menos siete personas menores de 40 años murieron.



En Corea, más del 27 por ciento de los infectados tienen entre 20 y 29 años. En Francia, el 50 por ciento de las camas ocupadas por pacientes con coronavirus son usadas por menores de 60 años.



Pero, de acuerdo con Franco, además de que sí es posible morir de esta enfermedad, el problema del covid-19 en la población joven es que este tipo de comportamiento irresponsable lo único que hace es esparcir el virus.



El experto señala que los niños y los jóvenes actúan como vectores. Así no desarrollen síntomas, pueden esparcir el virus a la población mayor, personas que por su avanzada edad no cuentan con un sistema inmune lo suficientemente fuerte para hacerle frente a la infección.



Se estima que la velocidad de propagación del virus es 2,5, “es decir, una persona infectada contagia a 2,5 personas en corto tiempo y si no se guarda en casa, infecta 406 personas en solo un mes. A través de un aislamiento social moderado, esa cifra pasa de 406 a 15 personas, e incluso en un aislamiento riguroso se puede pasar a contagiar a solo dos personas en el mismo periodo de tiempo”.



Medidas sanitarias como las que se están tomando en ciudades como Bogotá buscan precisamente reducir esa propagación. Medidas que no se tomaron en otras latitudes, lo que causó que la pandemia tomara tanta fuerza en Italia y España, donde los jóvenes continuaron haciendo reuniones sociales sin precaución.



Y ese es también el temor en Estados Unidos con los estudiantes que se encuentran de vacaciones ante el cierre temporal de los campus universitarios.



En medio de una conferencia de prensa, la coordinadora de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, señaló el riesgo que esto representa: "Puede que en la generación del milenio, nuestra mayor generación, la generación futura que nos llevará a través de las próximas décadas, haya una cantidad desproporcionada de infecciones en ese grupo".



