Estudiantes cuestionan recursos anunciados para matrícula cero

Como “información engañosa” han catalogado algunos sectores estudiantiles el reciente anuncio realizado por el Gobierno sobre recursos por cerca de un billón de pesos destinados a garantizar la matrícula gratuita en universidades públicas.



Las condiciones económicas complejas actuales, causadas por la pandemia, llevaron a miles de estudiantes del país a pedir a las universidades gratuidad en sus matrículas, un objetivo que se ha logrado en algunas instituciones del país.



El presidente Iván Duque y el Ministerio de Educación anunciaron que ya hay recursos por 974.000 millones de pesos para cubrir en promedio el 73 por ciento de la matrícula para los más de 569.000 estudiantes de universidades públicas de estratos 1 y 2.



Se estima que, de ellos, 425.000 estudiantes tendrían garantizados sus estudios de manera gratuita.



Concretamente, la fuente de los recursos, según datos publicados por el Gobierno, son los siguientes:



De los 974.000 millones, unos 798.200 millones provienen del programa Generación E. A esto se suman los 97.500 millones destinados como parte del Fondo Solidario para la Educación lanzado en medio de la pandemia.



Los 78.000 restantes hacen parte de recursos de las diferentes entidades territoriales, siendo 58.171 millones de gobernaciones y 20.111 millones de alcaldías.



Sin embargo, de acuerdo con las asociaciones estudiantiles, estos recursos anunciados por el Gobierno no serían nuevos ni producto de la actual emergencia económica.



Así lo menciona José Cárdenas, representante de la Universidad Pedagógica y miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees): “El Gobierno dice que ya está garantizada la matrícula cero de la gran mayoría de estudiantes de estratos 1 y 2 en las 63 instituciones de educación públicas gracias a aportes de casi un billón de pesos, y eso no es cierto”.



Y añadió: “Lo que se hizo fue juntar recursos de Ser Pilo Paga y Generación E que ya estaban destinados desde inicio de año, con lo que dio por el decreto y lo que aportaron las gobernaciones, alcaldías y universidades. Hace estas cuentas y dice que hay alrededor de un billón de pesos para las matrículas, y lo muestra como una gestión del Gobierno y como recursos nuevos, y eso es un engaño”.



Por su parte, Jennifer Pedraza, también de Acrees, señaló que “es necesario aclarar que la última vez que el Gobierno dio dinero para matrícula cero fue el 22 de mayo de 2020. No es cierto el anuncio de que ganamos gratuidad. Lo que está haciendo es lavarse las manos de esta responsabilidad con las entidades territoriales y las mismas universidades, que ya estaban cerca de la quiebra desde antes de la pandemia”.



De acuerdo con Cárdenas, "no deben ser las universidades con sus recursos y las gobernaciones y alcaldías las que asuman el pago de las matrículas. Consideramos que debe ser el Estado el que asuma estos costos".



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET