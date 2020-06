Los padres de familia que contemplan retirar a sus hijos del colegio

A poco menos de dos meses para que entre en funcionamiento el modelo de alternancia en colegios y jardines infantiles, el cual combina la presencialidad con el trabajo en casa, varias voces se han sumado en contra de la medida. Ahora son los padres de familia los que se han manifestado, amenazando incluso con retirar a sus hijos.



De acuerdo con Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación de Padres de Familia, existen muchos motivos para esto, siendo el principal el temor a que los niños contraigan covid-19 en las instalaciones educativas.

"Ya hay padres que han retirado a sus hijos del colegio y muchos más plantean hacerlo porque no están de acuerdo con el modelo de alternancia propuesto por el Ministerio o porque su situación económica empeoró y no tienen cómo pagar la pensión”, manifestó Ballesteros.



Asegura que un levantamiento de datos realizado por la organización en las últimas semanas refleja que esta es una tendencia en aumento tanto en colegios públicos como privados.







“Hemos hecho consultas de unas 30.000 familias a nivel nacional y de ellos casi el 87 por ciento manifestó que prefiere retirar a sus hijos de los colegios a correr el riesgo de un contagio”, comenta.



Si bien esto no implica necesariamente que la deserción vaya a crecer en estos números para el siguiente semestre, Ballesteros sostiene que sí refleja un malestar generalizado contra un posible regreso a clases presenciales: "Los padres de familia prefieren seguir con la educación en casa, así no esté del todo regulada ni dé los mejores resultados".



El caso de los jardines infantiles, de acuerdo con la Confederación de Padres de Familia, es especial:







"Este es un tema que se hace cada vez más notorio. Los niños de estas edades requieren una atención más personalizada, una orientación con mucho contacto con los niños. Las actividades en casa por computador son más difíciles de realizar con ellos y muchos padres prefieren retirarlos porque no les es fácil en casa y tampoco quieren que se contagien en los jardines", asegura el presidente de la organización.



El gremio sostiene también que existen casos puntuales en los que los jardines y colegios que estarían realizando cobros elevados e injustificados a los padres de familia que han manifestado su intención de retirar a sus hijos del colegio.







EL TIEMPO pudo conocer testimonios de padres de familia en los que señalan que constantemente se les cobra multas, ya sea por querer retirar a sus hijos o porque su situación económica empeoró y no cuenta con los recursos para pagar la pensión, razón por la cual optarán por prescindir de los servicios de estas instituciones.



Frente al inconformismo surgido por el posible regreso a clases, el Ministerio de Educación manifestó que se priorizará la salud de los menores, por lo que se contemplan alternativas para garantizar la formación en el caso de padres que prefieran no llevar a sus hijos a clase, siendo el estudio en casa la principal alternativa.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET