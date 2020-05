Coronavirus: 10 consejos básicos para cuidarse si debe ir a la calle

iStock

4. Separe su ropa



Siempre que vuelva de la calle es vital que cambie su ropa y que no la mezcle con la que usa dentro de su casa. Si tiene un uniforme de trabajo disponga de un puesto específico en el que no tenga contacto con otras de sus prendas. Los expertos recomiendan, también, dejarla en bolsas. Si usted no tiene un uniforme definido es mejor que identifique bien cuáles van a ser las mudas que va a utilizar cuando salga a la calle.



En la medida de lo posible, el Ministerio de Salud recomienda que lave la ropa que lleva al espacio público siempre que se la quite. No la sacuda antes de que pase por la lavadora, pues eso podría propagar el virus por otros espacios y superficies.