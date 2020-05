El impacto de la pandemia en los programas de posgrados

Las universidades no son optimistas frente a la cantidad de estudiantes que se matricularán el próximo semestre, y mucho menos cuando se trata de los programas de posgrados, de los cuales se estima que la deserción será la más alta.



Y es que de acuerdo a previsiones de varias instituciones consultadas por EL TIEMPO, en este tipo de programas la tasa de matriculados podría bajar hasta un 70 por ciento, es decir, solo 3 de cada 10 estudiantes de posgrados continuarán con sus estudios en próximo semestre.

Se trata de un panorama que preocupa a analistas, quienes sostienen que el país en estos momentos necesita una fuerza laboral avanzada académicamente para poder afrontar los retos que deja la pandemia del coronavirus.



(Lea también: Ucentral: 'No podemos volver a una educación totalmente presencial')



Así lo señaló el experto en educación Álvaro Sinisterra: “Esta es una situación claramente alarmante, si tenemos en cuenta que estamos hablando de profesionales que cursan especialización, maestría o doctorado que no podrán continuar. El impacto será muy fuerte en el escenario actual”.



Y añadió: “El país necesita continuar capacitando a personas en posgrados por dos cosas: primero, que la crisis generada por la pandemia requiere de personas con conocimientos avanzados en muchos temas, para fortalecer a unos sectores privados y públicos muy golpeados. Y segundo, porque la competitividad de un país también se mide por la calidad de sus profesionales y su nivel educativo. Es decir, perderíamos muchos de los avances en materia de educación que logramos en los últimos años”.



Pese a esto, y a la necesidad que tiene el país de profesionales con posgrados, muchos estudiantes o quienes pensaban ingresar a un posgrado se han visto seriamente afectados en materia económica.



Tal es el caso de Ricardo Garzón, quien aspiraba a realizar una maestría el próximo semestre: “Mi situación laboral y económica por el momento me hizo aplazar mi sueño de tener una maestría. Ya había sido aprobado por la universidad para entrar al programa, pero me vi obligado a no continuar con el proceso”.



(Lea también: Rectores de universidades piden alivios económicos al Gobierno)



Garzón señala que la institución e dio varias opciones de financiación para ingresar al programa. Sin embargo, señala que está en tal inestabilidad laboral que prefiere destinar los recursos separados para su estudio en un ahorro ante cualquier eventualidad, como quedarse sin empleo o una reducción de salario, como dice ya ocurrió con sus compañeros.



Relatos como este abundan en estudiantes que señalan que no pueden disponer de 10 millones de pesos por un semestre de especialización o maestría.



Previendo esta situación, las universidades se preparan para lo peor. Un directivo de una reconocida universidad del país que pidió no ser identificado señaló que la demanda de estos programas para el segundo semestre de 2020 será muy baja, acentuando problemas económicos graves.



“La cuestión es que la planta docente y los gastos administrativos de estos programas, si bien no son masivos como en pregrados, si son más costosos. Son profesores mejor calificados a los que igual les tenemos que pagar, así se inscriba una sola persona. ¿Por qué? Porque la legislación nacional nos obliga a garantizar la continuidad de la planta docente al menos hasta que termine el año”.



(Lea también: ¿De qué depende el regreso a clases presenciales en el país?)



Pero más allá de los problemas económicos que esta emergencia traería, hay otra gran preocupación, y es el de la competitividad y el posicionamiento de las instituciones del país. Un tema de prestigio en el que las universidades llevan años invirtiendo y que ahora se vería afectado.



“Los ranking universitarios se realizan teniendo en cuenta varias cosas, como el atractivo de una institución o un programa en medio de la oferta académica, así como el nivel de sus estudiantes y egresados. Si hay menos estudiantes también se entiende en el gremio como que el impacto de la universidad en la sociedad también se reduce. Además, podríamos ver una reducción de artículos publicados en revistas indexadas, otro punto que se tiene en cuenta en los escalafones mundiales, regionales y nacionales”, señaló Sinisterra.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET