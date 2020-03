El día a día de los profesores en tiempos de coronavirus

Con los colegios cerrados como medida de prevención contra el coronavirus, no solo los estudiantes han tenido que enfrentarse al reto de estudiar a distancia o de manera virtual. Para los profesores, esta no ha sido una tarea nada sencilla.



La llegada del virus trajo para ellos la difícil tarea de seguir enseñando, pero esta vez sin tener a sus alumnos de frente.

“Hago lo que puedo, pero me ha costado. Es más una labor de confiar que los niños sí hagan las tareas, que los padres sí les ayuden, pero más que eso, es difícil”, asegura Ricardo Pelayo, profesor de matemática de primaria.



Como él se encuentran miles de maestros en todo el país desde que los el Gobierno ordenó suspender todas las clases presenciales en el país. A lo largo de esta semana y la que viene, su labor es crear programas pedagógicos para que sus estudiantes continúen con sus estudios desde casa.

La nueva rutina

Los salones de clase donde los estudiantes se hacían ordenadamente en fila, fueron reemplazados por correos electrónicos, plataformas virtuales y chats de Whatsapp. Por este medio los docentes comunican las actividades que los menores deben realizar, dan indicaciones y resuelven dudas.



“Todos los días debo estar pendiente de que los muchachos hayan entregado sus trabajos a la hora establecida, calificar y poner nuevas actividades”, asegura Myriam Sandoval, profesora de física de grado once de un colegio público.



Y añade: “La verdad es que ha tocado echar mano del material del Ministerio, que ha ayudado mucho. Pero con todo eso, sigue siendo difícil. Tengo alumnos que nunca aparecen por el chat que tenemos del curso. Unos simplemente porque no se pronuncian. Tengo otros dos que no tienen celular, y me toca dar la información a los padres”.

El obstáculo de las familias

“En toda la semana hubo un niño que no me envió ni una tarea. Llamé al papá para saber por qué y me dijo que ni siquiera había leído qué tenía que hacer. Si los padres no colaboran, más cuando los niños son de solo diez años como en este caso, por más que los profesores hagamos nuestro trabajo, nada va a pasar”, comenta Pelayo.



Asegura que este no es el primer caso similar que le ha tocado en estos días de aislamiento. Esto resulta un serio problema, en especial en hogares que no tienen Internet, o en que los padres deben seguir con sus labores habituales, pero desde casa.



“El papá me contestó que había estado muy ocupado. Que no le había quedado tiempo para hacer tareas con el niño", cuenta el profesor.

Los casos de éxito

Luz Myriam Barragán Robayo, profesora del jardín infantil San Jorge, aseguró sentirse emocionada con el reto de que los niños aprendan desde casa: “esto nos pone un reto y es cómo podemos adaptarnos a los contratiempos”.



Si bien encontró las mismas dificultades de sus otros colegas, también destacó puntos positivos: “nos apoyamos con los padres para poder desarrollar este trabajo. En algunos casos se dificulta porque no todos cuentan con el tiempo y la corresponsabilidad para ayudarnos a potenciar el desarrollo de los niños, no obstante, hay algunas familias que lo ven como una oportunidad para compartir con sus hijos e involucrarse en sus procesos pedagógicos”.



EDUCACIÓN - @EducacionET