Desde casa también se puede celebrar el mes de los niños

Abril es, desde hace 20 años, el mes de los niños en Colombia, una celebración que esta vez podría verse opacada ya que todas las familias del país deben permanecer en casa acatando la cuarentena por la pandemia del coronavirus.



Sin embargo, esto no puede ser excusa para pasar por alto esta ocasión especial. Si bien no se realizarán las ya tradicionales celebraciones en colegios, calles, parques y centros comerciales, los padres sí pueden hacer de este un mes especial para los más pequeños desde la comodidad de sus casas.

Varios colectivos en pro de la niñez están promoviendo una serie de actividades que se pueden realizar en los hogares, no solo para pasar tiempo de calidad con los niños sino también para continuar en la lucha contra el maltrato infantil, uno de los problemas que más preocupan a las autoridades en esta época de cuarentena.



Así lo explica Ruth Camelo, directora de la Corporación Juego y Niñez, una de las 100 organizaciones de la sociedad civil que conforman NiñezYA: “Estamos invitando a una gran movilización nacional desde las casas, desde los hogares, que busca convertir los espacios cotidianos en verdaderos entornos protectores para niñas, niños y adolescentes. Debemos aprovechar este gran homenaje a la niñez para prevenir las violencias que afectan a nuestro país y la mejor manera de hacerlo es jugándole YA a una crianza amorosa”.



Con el fin de reducir los índices de violencia infantil, la Corporación Juego y Niñez viene realizando desde el pasado 25 de marzo una serie de conferencias en vivo a través de Facebook en las que se busca enseñar a padres y cuidadores una serie de pautas para afianzar la crianza, pero siempre basándose en el amor y no en el castigo físico. Esta serie de transmisiones se realizarán hasta el 25 de abril.



(Lea también: El virus real que desafía la virtualidad del siglo XXI)



Dentro de los temas que se tratan en estas charlas se encuentran no solo temas de crianza sino también se enseñará cómo aprovechar el tiempo con los pequeños en medio de la contingencia actual por medio del juego, ya que esta situación puede resultar estresante tanto para padres como para los niños.



“Todos los juegos, actividades y estrategias planteados en la Brújula y a su vez en los en vivo ofrecen una alternativa ante la realidad del país, que muestra que el lugar en que reciben mayor maltrato los niños y niñas es en su propio hogar y que las horas en las que más se ven afectados son las horas en las que están con sus padres o cuidadores”, recalca Camelo.



Los padres interesados en seguir estas conferencias, pueden conectarse todos los días a partir de las 3:30 p. m. en el siguiente enlace.



EDUCACIÓN - @EducaciónET