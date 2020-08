Coronavirus: Descuentos en matrículas de las diez mejores del país

La expansión del covid-19 por el territorio nacional trajo consigo dificultades económicas para los estudiantes del país, quienes han pedido a las instituciones de educación superior (IES) alivios financieros para continuar con sus estudios.



Ante esto, muchas universidades han anunciado apoyos que van desde becas, descuentos y hasta gratuidad en la matrícula a su población estudiantil, dependiendo de sus capacidades.



Las que son catalogadas como las mejores universidades del país, según el más reciente ranking Times Higher Education (THE) no fueron la excepción y también anunciaron alivios en mayor o menor medida.



Sin embargo, en el caso de una de ellas (Icesi) no se encontraron ayudas como descuentos creados específicamente para atender a los estudiantes en la pandemia, si bien cuentan con planes de becas anteriores a la llegada del virus, los cuales se mantienen.

Universidad de los Andes:

Esta institución, considerada la mejor del país en varios listados internacionales, lanzó una línea de créditos condonables del 10 por ciento del valor de la matrícula para todos sus pregrados y maestrías.



Para el caso de estudiantes nuevos, se estableció que el crédito condonable cubrirá entre el 30 y 50 por ciento del valor en 23 programas académicos.

Universidad Nacional:

En el caso de la universidad pública más importante del país, sus estudiantes han realizado diferentes actos de protesta pidiendo la gratuidad de la matrícula.



Actualmente, el establecimiento educativo cuenta con 49.000 estudiante en todo el país. De ellos, se tiene garantizada la gratuidad para 11.741 jóvenes como parte del presupuesto de la universidad.



A esto se suma una inyección de recursos de 5.200 millones de pesos por parte del Ministerio de Educación como parte del Fondo Solidario para la Educación, con lo cual se cubre a unos 8.958 alumnos.



De momento, los 29.000 restantes deberán pagar su matrícula de manera habitual, si bien en promedio se cancela solamente el 10 por ciento del valor de la formación, de acuerdo con la rectora Dolly Montoya.

Universidad Javeriana:

Anunció opciones de financiación hasta por el 90 por ciento de la matrícula y para posgrados y becas, hasta del 50 por ciento. De acuerdo con el rector Jorge Humberto Peláez, estos planes tendrán intereses muy bajos, en algunos casos serán de cero pesos y se podrá iniciar con el pago de la deuda al finalizar los estudios.

Universidad Antioquia:

La primera en el listado que logró el propósito de garantizar la matrícula cero para sus estudiantes. Esto luego de que se llegara a un acuerdo con la Secretaría de Educación del departamento y la Alcaldía de Medellín, sumado a los recursos asignados por el Ministerio de Educación.



De momento, esta IES no ha anunciado fecha de regreso a clases.

Universidad del Norte:

Hace unos meses la institución señaló que se destinaron más de 27.000 millones de pesos para apoyar a estudiantes nuevos y antiguos. De ellos, $7.400 millones son para becas y auxilios para alumnos con dificultades económicas y con buen desempeño académico. El resto sería destinado a opciones de financiación a corto, mediano y largo plazo.

Universidad de La Sabana:

Se construyó un fondo para ayudar a los estudiantes que suma 40.000 millones de pesos, de los cuales 23.000 millones irán a becas, 15.000 a medios de financiación y 2.000 a ayudas de alimentación.

Universidad Industrial de Santander:

La Gobernación de Santander anunció que 6.285 estudiantes de la institución tendrán cubierta la totalidad de la matrícula, mientras que a otros 772 se les ayudará con 362.686 pesos.



Los estudiantes continúan pidiendo un acuerdo que permita la matrícula cero a la totalidad de la población estudiantil.

Universidad de la Costa:

Se garantizó un descuento del 25 por ciento en el valor de la matrícula a todos los estudiantes de pregrado y posgrado. Esto se suma a un programa de becas y créditos de bajos intereses con una inversión total de 34.000 millones de pesos.

Universidad del Rosario:

Cuenta con un programa de ayudas por $61.000 millones distribuidos en cinco fondos diferentes. De manera adicional cuenta con opciones de financiación a corto plazo, más un nuevo fondo de becas por 3.747 millones de pesos para apoyar a 2.000 estudiantes de pregrado y posgrado.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET