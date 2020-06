Los descuentos anunciados por las principales universidades del país

En un esfuerzo por evitar una oleada masiva en la deserción para el próximo semestre, las universidades del país decidieron meterse la mano al bolsillo para ayudar con importantes descuentos en la matrícula a sus estudiantes, afectados económicamente por la pandemia.



Recientemente, organizaciones estudiantiles como Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) realizaron un llamado al gobierno para garantizar que se cubra la totalidad del costo del próximo semestre, dadas las actuales dificultades financieras por la que atraviesan los estudiantes y sus familias.(Lea también: Icesi y La Sabana, entre las mejores universidades menores de 50 años)

De momento, el paquete de ayudas anunciado por el Ministerio de Educación no incluye este punto. Sin embargo, la ministra María Victoria Angulo dio a conocer que “se han asignando nuevos recursos del Presupuesto General de la Nación por $97.500 millones, para que los jóvenes de más bajos recursos cuenten con el apoyo para continuar con el segundo semestre académico del 2020”.



Estos recursos, sumados a los $798.200 millones invertidos en el programa Generación E, fueron distribuidos en las 63 instituciones públicas del país según criterios como condiciones de vulnerabilidad regional, nivel socio económico de los estudiantes, valores de matrícula, otros apoyos que ya se vienen otorgando por las entidades territoriales y por las mismas instituciones, estudiantes no beneficiados con apoyos de matrícula, entre otros.



(Lea también: Estas son las mejores universidades de Colombia y el mundo)



Partiendo de estas ayudas, y contando con dineros asignados por las autoridades locales, algunas universidades públicas han realizado descuentos importantes que en algunos casos alcanzan a cubrir la totalidad de la matrícula.



Recientemente se conoció el caso de la Universidad de Cundinamarca, que decidió asumir el 100 por ciento del valor de la matrícula para alumnos antiguos y el 50 por ciento para los nuevos.



Ahora es la Universidad del Valle, una de las más importantes del país, la que oficializó un anuncio similar. La institución, gracias a recursos del Ministerio de Educación y la Gobernación del Valle del Cauca, anunció que financiará la totalidad de este valor para los estratos 1 y 2 en la ciudad de Cali. Para estrato 3 el descuento será del 40 por ciento y en estrato 4 del 30 por ciento. Los recursos destinados para tal fin suman $4.200 millones.



(Lea también: Para evitar deserción, en las universidades paisas dan descuentos)



Esto se suma a otras iniciativas, como la de la Universidad de Córdoba, la cual fue la primera en anunciar gratuidad para el segundo semestre de 2020 en el caso de sus 11.974 alumnos antiguos, o la Universidad de Magdalena, donde a pesar de que el Consejo Superior descartó hacerse cargo de estos costos, la gobernación del departamento prepara un fondo de becas que espera cubrir a todos los estudiantes.



En el ámbito de los establecimientos educativos privados también se han tomado medidas. Destacan casos como el de la La Salle, con un descuento del 30 por ciento para todos sus estudiantes, o el de la Jorge Tadeo Lozano, con una ayuda similar para alumnos antiguos pero diferenciada para nuevos, a quienes no se les cobrará entre el 10 y el 15 por ciento dependiendo del programa.



(Lea también: La dura apuesta de las universidades por innovar)



Caso similar es el de las universidad Santo Tomás (25 por ciento de descuento), Central (10 por ciento), Externado (15 por ciento), Los Andes (entre el 30 y 50 por ciento para nuevos alumnos y 10 por ciento para antiguos), Konrad Lorenz (30 por ciento), EAN (25 por ciento), Pontificia Bolivariana (10 por ciento en antiguos y 25 por ciento para nuevos en 13 programas académicos), entre muchas otras



Llaman la atención casos como el de la Universidad del Rosario con un programa de ayudas por $61.000 millones distribuidos en cinco fondos diferentes, o el Politécnico Grancolombiano, con descuentos diferenciados según semestre y modalidad de estudios (virtual o presencial).



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET