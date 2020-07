¿Cuánto costaría cubrir las matrículas de universidades públicas?

En los últimos meses, y dadas las dificultades económicas en las familias colombianas a causa de la pandemia, un gran grupo de estudiantes han pedido al Gobierno una política de ‘Matrícula cero’ en universidades públicas, es decir, que el Estado se haga cargo de la totalidad del costo de la matrícula.



Una iniciativa que recientemente fue estudiada por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE), el cual reveló que el costo de esta política sería cercano al billón de pesos.

La gratuidad en la matrícula en la educación superior, si bien ha sido un constante llamado de movimientos estudiantiles, en los últimos meses ha sido más relevante dada la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria.



Muchos jóvenes han reportado que sus ingresos y los de sus familias se han visto gravemente afectados. Ante esto, grupos como la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) han encabezado un movimiento pidiendo al Ministerio de Educación hacerse cargo del pago de matrículas del segundo semestre de 2020.







El LEE realizó cálculos de cuánto costaría cubrir con todos estos gastos a partir de la información disponible de ingresos totales y por matrícula de 25 de las 32 Instituciones de Educación Superior oficiales del país.



No se tuvo en cuenta a la totalidad de las universidades dado que el resto de las universidades no tiene información disponible de sus ingresos por matrícula.



Así las cosas, la sumatoria de los recursos necesarios para cubrir las matrículas del próximo semestre es de $ 919.457'240.141, los cuales corresponden al 70,4 por ciento de 1'098.054 de estudiantes de instituciones públicas.







Cabe señalar que estos serían los recursos faltantes para cubrir la gratuidad y que normalmente corresponde a lo pagado por los estudiantes. No se tiene en cuenta el presupuesto asignado por el Gobierno ni los ingresos por otros conceptos percibidos por los establecimientos (asesorías, investigaciones, etc).



Gloria Bernal, codirectora del LEE se refirió a la investigación realizada junto con su equipo de trabajo, y sostuvo que existen diferentes factores a tener en cuenta que podrían cambiar los costos: "Iniciativas como ‘Matrícula 0’ requerirán análisis y consideraciones importantes. Por ejemplo, la generalización. Financiar a todos los estudiantes en universidades oficiales implicaría que estudiantes cuyas familias sí pueden pagar las actuales matrículas, no lo hagan”.







Ante esto, la experta señaló que para hacer que una herramienta como esta sea posible y sostenible, se debe optar por no abarcar a la totalidad de la población y no hacerlo de manera generalizada: “Esto reduce los recursos disponibles para que más estudiantes de familias de bajos ingresos puedan ingresar a estas instituciones ahora o en el futuro. En este sentido, una medida generalizada de ‘Matrícula 0’ a todos los estudiantes en universidades oficiales sería poco eficiente para alcanzar mayor cobertura y equidad educativa".



