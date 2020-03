Consejos para estudiar en casa y no fracasar en el intento

Por estos días miles de estudiantes deberán continuar con sus labores diarias pero desde casa como medida de prevención contra el coronavirus. Una situación que puede llegar a ser estresante, en especial para aquellos que creen que son menos productivos con las distracciones que puedan encontrarse en sus hogares.



A diferencia de los colegios, que suspendieron clases por orden del Gobierno, la mayor parte de las universidades anunciaron que continuarán con sus actividades de manera virtual. Hay quienes pueden considerar esta situación como una gran complicación para avanzar en sus estudios, por lo que será necesario echar mano de algunos consejos para que el aislamiento no se convierta en sinónimo de procrastinación.

Psicólogos y docentes concuerdan en que la falta de concentración, constancia y disciplina son las principales dificultades con las que tropiezan quienes estudian de manera virtual y a distancia, lo cual a corto y mediano plazo se traduce en malas calificaciones e incluso deserción.



Así lo considera Amelie de Marsily, directora del Center for Health, Well-Being & Happiness de IE Universit, quien señaló que sí es posible generar hábitos para que las jornadas de estudio en casa sean productivas y agradables.



“Para algunos, ser separado repentinamente del campus y del ambiente de la clase, los amigos, los descansos y los grupos de estudio puede resultar problemático. Especialmente para aquellos que son extrovertidos y obtienen su energía de la interacción con los demás”, asegura De Marsily.



De acuerdo con la experta, es importante ponerse horarios, como si se tratara de clases presenciales, estableciendo horas de inicio y fin a determinada actividad.



Adicional a eso, se considera importante tener espacios de descanso, tal cual como si el estudiante estuviera en la universidad. Esto permitirá despejar la mente, estirar un poco las piernas, comer algo o hacer ejercicio en casa.



A menudo, una de las quejas de quienes dicen no poder estudiar en sus hogares es que suelen distraerse con facilidad. Para ello, De Marsily aconseja “identificar un lugar en el cual estudiar, idealmente en un lugar de tu casa que sea diferente a donde pasas tu tiempo de relax o de familia”.



En este punto es importante destacar que el lugar de estudio debe estar libre de elementos distractores como un televisor o videojuegos.



Otra estrategia que recomiendan los expertos es la técnica pomodoro, que consiste en dividir las actividades en intervalos de 25 minutos, seguido de un periodo de descanso de cinco minutos. Esto ayudará a organizar mejor el tiempo y obliga a la mente a completar determinada tarea en el menor tiempo posible.



De esta manera, se evitará perder el tiempo, logrando que haya más tiempo libres para dedicar a actividades de ocio, en especial si se tiene en cuenta que ya no estará el problema de los periodos de desplazamiento en el transporte público.



