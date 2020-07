El agridulce regreso a clase en diferentes partes del mundo

A medida que los diferentes países del mundo atraviesan por distintas etapas de la pandemia, los gobiernos han tomado la decisión de implementar el regreso a clase, ya de manera totalmente presencial o implementando modelos híbridos que también incluyan la educación remota.



En América Latina, el país más adelantado a la fecha es Uruguay. Después de tres meses con sus escuelas cerradas, el retorno a las aulas finalmente se dio en todos los establecimientos educativos del territorio, eso sí, siguiendo estrictos protocolos de bioseguridad.(Lea también: EE.UU. retirará visas a estudiantes cuyas clases pasen a ser virtuales)

Sin embargo, es importante señalar que las condiciones excepcionales que llevaron a esta situación: En primer lugar, Uruguay es el país de la región con mejores números en lo que respecta a la pandemia: solo 965 personas infectadas, de las cuales 865 ya están recuperados y apenas 29 fallecieron.



Pese a eso, las autoridades locales sostuvieron que, ante cualquier eventualidad, se volverán a cerrar las escuelas.



Pero no todos los casos de regreso a las actividades académicas en los colegios han sido exitosos. El caso más evidente es el de China, uno de los primeros países en tomar esta decisión.



Aunque los números de contagios respaldaban la medida, un nuevo brote del virus a mediados del mes de junio obligó a un nuevo cierre permanente, y actualmente los estudiantes continúan con sus actividades desde casa.



Corea del Sur pasa por un escenario similar. La semana pasada las autoridades ordenaron el cierre de 522 colegios luego de una jornada en la que se registraron cifras récord de contagios en lo que ha sido la segunda ola del covid-19 en la península coreana.



No solo desde Asia llegan noticias como esta. En Europa el caso más significativo es el de Francia, uno de los más afectados del continente, que luego de meses de intensa lucha parecía ver una luz al final del túnel en la lucha contra la pandemia.



Pero las cosas no salieron como se esperaba. El presidente Emmanuel Macron junto con su gabinete de gobierno abrieron los colegios el 22 de junio y en tan solo dos días, nuevos brotes obligaron al cierre de dos establecimientos.

Los países que ya preparan el retorno

Actualmente Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, lo cual no ha impedido que el presidente Donald Trump encabece una iniciativa por retornar a la normalidad, incluyendo el regreso a las clases.



El mandatario pretende reabrir escuelas para otoño, es decir, cuando inicie el próximo año escolar tras las actuales vacaciones de verano. El argumento de Trump, la primera dama y el vicepresidente Mike Pence es que los jóvenes y niños no se ven tan afectados por el virus, mientras que si permanecen en casa, sí presentarán dificultades en su proceso de aprendizaje y en su relacionamiento.



Pese a esas intenciones, algunas regiones como la ciudad de Nueva York planean que se haga un modelo híbrido, similar a la alternancia propuesta en Colombia, que combine sesiones presenciales con trabajo virtual desde casa, todo esto complementado con estrictas medidas de bioseguridad.



Por su parte, los países europeos y algunos de Latinoamérica que también se encuentran a la espera de iniciar el año académico (casos como España, Italia, Reino Unido o México), ya anunciaron el retorno a las instalaciones físicas, aunque también mediante modelos híbridos.



