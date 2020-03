¿Cómo explicar a los niños la emergencia por coronavirus?

Evitar el pánico y estar bien informados. Estas son la principales recomendaciones de la psicóloga Mariana Garavito para hablar sobre el coronavirus con los más pequeños, quienes de una u otra manera tienen que convivir con todos los cambios de rutina causados por la epidemia, como no asistir a clases o tener a sus padres en casa teletrabajando.



Toda esta situación puede resultar confusa para los niños, y más aún si se trata de una enfermedad que en cuestión de semanas se ha expandido por todo el mundo. Por eso, Garavito considera que es importante explicarles lo que está sucediendo, siempre y cuando los menores tengan la edad suficiente para comprender.

“Un menor de cuatro años tal vez no pueda comprender de qué se trata todo esto. Pero si el niño hace preguntas, la idea es explicarle de acuerdo con su edad, dándole las pautas para cuidarse y en un lenguaje que le sea sencillo entender”.



De acuerdo con la experta, se recomienda que la persona que haga estas explicaciones a los niños sea alguien cercano, preferiblemente los padres, con el fin de generar confianza.



“Adicional a esto, el adulto que va a dar la información lo debe hacer de manera clara y muy concreta, sobretodo tranquila, sin dar demasiadas explicaciones porque entonces lo que hacemos es confundirlos”, menciona Garavito.



La recomendación es no utilizar palabras técnicas como “pandemia”, “epidemología”, etc. Por el contrario, se debe hacer uso de recursos que los menores sí estén en condiciones de entender, como dibujos, juegos, historias, entre otros.



Uno de los puntos más importantes para que el mensaje sea bien captado es que los adultos estén bien informados y que su conocimiento sobre el virus sea resultado de consultar fuentes confiables.



De esta forma, se puede alcanzar otro de los aspectos necesarios a la hora de hablar con los niños, y es no generarles miedo ni alarma:



“No se les debe transmitir miedo, alarma, ni pánico. Es clave tener claro que cuando se le da esa sensación, el ambiente no va a ser sano para ellos. Tampoco se recomienda decirles que el virus viene de China o cosas por el estilo porque podríamos formar en ellos tendencias racistas”.



En cuanto a las medidas de prevención como el lavado de manos o el aislamiento, que pueden ser comportamientos molestos para los pequeños, Garavito asegura que se debe hacer uno de la creatividad, para que más que una obligación se convierta en una actividad divertida.



Pero sobre todo, lo más importante es el ejemplo de los padres a la hora de cumplir con todas las medidas de prevención.



EDUCACIÓN - @EducacionET