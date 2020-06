Fecode pide al Gobierno garantizar Internet a los alumnos rurales

Con casi 100 días de confinamiento y aislamiento social en el calendario por cuenta de la covid-19, el sindicato de maestros del país, Fecode, quiere sentarse con el Gobierno para formular algunas recomendaciones de cara al segundo semestre de este año.



Luisa Fernanda Ospina, secretaria ejecutiva internacional de Fecode, asegura que la agremiación sindical de los maestros quiere un encuentro directo con la Ministra de Educación, pero ha sido imposible que les asignen un espacio en la agenda oficial.



“Hemos enviado toda clase de comunicaciones: escritas, verbales y en distintas formas, y no ha sido posible la reunión”, dijo Ospina Madera en declaraciones concedidas esta semana al canal regional de noticas Telecafé.



Los temas que a Fecode le gustaría tratar con el Gobierno nacional tienen que ver con la virtualidad de las clases, pero sobre todo la conectividad de alumnos que hoy no tienen acceso a Internet en las zonas rurales.



“Esta es la gran preocupación que tenemos. Cuando esto empezó, el primer sector en irse a confinamiento fue la educación, llevamos más de 100 días en esto y, claro lo teníamos que hacer. Pero las áreas rurales no tienen cobertura y en ciudades como Armenia, hay sectores donde no tenemos Internet”, dice la dirigente sindical.

Para enfrentar esta situación, el sindicato quiere plantear al Ministerio de Educación que a las instituciones educativas se les otorgue más autonomía para poder modificar los planes y procesos de tal forma que los alumnos que no tiene conectividad puedan seguir con su año escolar sin ninguna afectación.



“Los padres de familia y los profesores son los héroes en esta pandemia. Ellos han convertido sus casas en verdaderas aulas y eso lo tenemos que destacar y tener en cuenta. Le pedimos al Gobierno que haga todos los esfuerzos posibles para que garantice Internet en todo el territorio nacional”, dijo.



Con la garantía de Internet para todos los alumnos de las zonas rurales, los profesores no tendrían que romper su aislamiento social o confinamientos para desplazarse hasta las casas de sus estudiantes a entregar materiales, cartillas y talleres educativos.

“Los maestros han roto su confinamiento para llegar a los estudiantes tratando de que no se rompa esa cadena entre el estudiante y el profesor”, asegura Ospina Madera.



La dirigente de Fecode sostiene que la virtualidad en las aulas debe seguir hasta diciembre, mes en el cual se debe evaluar las condiciones para determinar si en el 2021 se podría volver a las aulas físicas.

