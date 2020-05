Abecé para acceder a los nuevos beneficios al sector educativo

El Ministerio de Educación y el Icetex anunciaron una serie de alivios destinados a jardines, colegios, universidades, padres de familia y estudiantes, con el fin de mitigar el impacto económico de la pandemia en el sector.



En el caso del Icetex, se trata de una serie de medidas a las que los beneficiarios pueden acceder de manera voluntaria. Es decir, los beneficios no aplican de manera inmediata, sino que es necesario postularse para ello.

Los beneficios anunciados son:



· Disminución de intereses al IPC a todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que tengan un crédito educativo vigente y estudien en el 2020-2.



· Período de gracia hasta diciembre de 2020. Este beneficio se podrá tomar simultáneamente con el de reducción de intereses. Se pasará de 35.000 beneficiarios actuales a 66.000.



· Ampliación de plazos de amortización: a 13 de mayo se han otorgado 24.000 beneficios. La medida estará vigente hasta que finalice el plan de pagos.



· Nuevos créditos sin codeudor: se entregarán 16.000 cupos adicionales.

¿Cómo acceder a los beneficios de Icetex?

Para acceder, podrá llamar a la telefónica 01 8000 916 821 en todo el país y 7467018 en Bogotá. Una vez realizada la solicitud. De acuerdo con la evaluación de la situación particular de cada solicitante, se le orientará sobre la medida que mejor aplica para su caso particular.



Sin embargo, cabe aclarar que estos beneficios no están activos desde ya, sino que se espera que en aproximadamente en dos semanas las personas interesadas puedan comenzar a solicitarlos a través de los canales dispuestos por el Icetex, ya que de momento, la entidad y el Gobierno Nacional se encuentran trabajando en el perfeccionamiento y el ajuste a los mecanismos técnicos para el otorgamiento de los auxilios.

Auxilios para padres, jardines, colegios y universidades

El Ministerio dispuso 2,5 billones de pesos para créditos destinados a las instituciones educativas, de los cuales 1 billón serán para jardínes infantiles y colegios, y 1,5 para Instituciones de Educación Superior (IES).



El propósito de esta ayuda es garantizar el pago de nómina de docentes y demás colaboradores de estas instituciones, lo cual era una de las principales preocupaciones del sector.



Las instituciones que quieran acceder a estos créditos deben comunicarse directamente con el Ministerio de Educación, donde se evaluará su situación.



En el caso de padres de familia, también se abrió una línea de crédito con el fin de que puedan pagar las pensiones de sus hijos a los colegios. Por el momento, no se ha anunciado el mecanismo por el cual se puede acceder a este beneficio.

Financiación de matrículas de universidades públicas

Uno de los reclamos de los estudiantes de educación superior era el pago de sus matrículas de cara al segundo semestre de 2020.



Así las cosas, el ministerio dispuso recursos por 97.000 millones de pesos para la financiación de un porcentaje de la matrícula de estudiantes de universidades públicas de estratos 1 y 2. El mecanismo de acceso a este beneficio se dará a conocer en las próximas semanas.



EDUCACIÓN

@EducaciónET