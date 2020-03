‘Aprender Digital’, el programa de clases virtuales de Mineducación

Ante la suspensión de clases presenciales en colegios públicos y privados como medida de prevención ante el coronavirus, el Ministerio de Educación anunció la puesta en marcha de ‘Aprende Digital’, una plataforma de cursos virtuales gratuitos.



Se trata de una herramienta que el Gobierno puso a disposición de todos los docentes e instituciones educativas del país para que puedan hacer uso de ella. De esta manera, los estudiantes podrán continuar con sus actividades académicas desde casa.

Esta plataforma cuenta con más de 80.000 contenidos educativos en diferentes formatos como texto, audio y video, así como juegos en línea, entre otros. Los materiales reúnen todas las áreas del conocimiento y son para todos los grados escolares.



El aplicativo tiene acceso gratuito y no requiere registro, con el fin de facilitar el aprendizaje de los estudiantes desde casa.



Para acceder a la herramienta, debe ingresar a la página web www.colombiaaprende.edu.co. Allí podrá acceder a diferentes secciones, como ‘Contenidos para aprender’, que cuenta con materiales en línea e imprimibles desde primero hasta grado once.



Así mismo, encontrará todo un catálogo de contenidos audiovisuales para potencializar todas las competencias del saber y realizar búsquedas especializadas sobre temas específicos.



También existe un aplicativo para practicar otros idiomas y otro diseñado para que los docentes puedan diseñar planes de trabajo que sus estudiantes deberán seguir desde casa.



El Ministerio de Educación anunció que, para los casos en los que los menores no tengan acceso a Internet,también se prepararon otras formas que, por el momento, podrán ayudar a fortalecer el aprendizaje por medio de diferentes canales.



De esta forma, tanto los canales del Gobierno, como Canal Institucional y Señal Colombia, así como RTVC, incluirán contenido educativo en su parrilla de programación.



De acuerdo a la ministra María Victoria Angulo, “este es un esfuerzo muy grande por llevar contenido de calidad y educativo a los estudiantes. Esperamos tener la mayor cobertura posible”.



