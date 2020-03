¿Cerrarán las universidades ante la llegada del coronavirus?

Tras la confirmación del primer caso de una persona infectada con coronavirus en Colombia, las universidades del país se preparan para combatir una eventual contingencia.



EL TIEMPO habló con Fabiola Reyes, directora de los programas en salud de la Universidad EAN, quien trabajó para el Ministerio de Salud durante la epidemia del virus A (H1N1), explicó las directrices que, por recomendación del Gobierno, se encuentran adelantando las diferentes instituciones de educación superior, las cuales incluyen clases virtuales.

De acuerdo con Reyes, se trata de un plan escalonado en el que la prevención será el principal objetivo: "Lo primero es que se deben tener mecanismos de cuidado para las infecciones respiratorias agudas que debe usarse en todas las instituciones como el uso de tapabocas, la limpieza de superficies, insistir en el lavado de manos, etc. Son las medidas preventivas básicas".



Sin embargo, la situación cambiaría en el caso de tenerse un caso confirmado de contagio al interior de una comunidad educativa. En ese caso, la respectiva institución deberá emplear estrategias como teletrabajo y clases virtuales.



Así lo explicó la experta: "Cuando haya un caso positivo diagnosticado, se debe pensar en alternativas para disminuir el contacto. Tiene que ver con clases virtuales que permita a los estudiantes continuar con sus actividades y mantener la operatividad de las universidades. Se debe apoyar con soluciones a la parte de la docencia y los administrativos como el teletrabajo, según su relación y contacto con las instituciones".



Y añadió: "Estos planes solo se echan a andar en determinado momento, no se trata de planes generalizados ni para cualquier estado de la epidemia. Si no tenemos un caso positivo, se debe hacer un llamado a la racionalidad en la comunicación”.



Reyes asegura que en su mayoría todas las universidades implementarían este plan de acción, incluyendo las públicas. De esta manera, se espera garantizar la normal operación.



Así mismo, indicó que llegar al cierre de la institución o la suspensión de clases sería un evento extraordinario que solo se podría dar en ciertos casos:



"Sería algo muy inusual teniendo en cuenta que para eso se requiere noción de contagio, escalación de la epidemia, evidencia de múltiples casos en un mismo lugar donde ya se ha comprometido a toda la población universitaria. Solo en esas condiciones y si una autoridad sanitaria confirma esta situación, se tomaría la decisión de control epidémico control epidémico con cierre de la institución", comentó la experta.

¿Y los colegios?

En el caso de los colegios y jardines infantiles, se buscará seguir los mismos lineamientos. Pese a eso, dado que en algunos casos se presentan grandes dificultades en temas de infraestructura tecnológica para hacer clases virtuales, la última palabra la tendría la secretaría de salud de las respectivas ciudades y departamentos, dependiendo la dinámica de la epidemia.



También sería necesario prestar especial atención a los casos positivos en personas cercanas a niños y niñas menores de cinco años, por el alto riesgo de la infección para esta población.



