Caro Online, la profesora que se volvió ‘youtuber’

Carolina Loaiza, profesora de ciencias naturales, se convirtió en la ‘youtuber’ favorita de los niños del Instituto Tecnológico Dosquebradas, en Pereira, quienes miran con atención sus videos y ríen de sus ocurrencias mientras aprenden.



Con el estilo típico de este formato, Caro Online, como se hace llamar en el mundo virtual, se presenta ante sus seguidores, sus más de 200 estudiantes de grados primero a quinto de primaria.

“¡Hola amigos!”, dice efusiva. “Bienvenidos a mi canal Caro Online. El día de hoy vamos a hablar de las funciones vitales de los seres vivos”. Así, como si se tratara de uno de los famosos influencers de YouTube, la profesora empieza a explicar el tema de la semana, el cual acompaña con una animada música de fondo, imágenes en movimiento, memes y hasta efectos especiales.



Loaiza tuvo la idea luego de ver cómo a los niños se les complicaba el modelo de educación en casa con plataformas virtuales y videoconferencias:



“Los primeros días de la cuarentena fueron muy difíciles porque no tenía un contacto cercano con mis estudiantes. Los padres comenzaron a decir que no estaban conformes y que los niños no entendían los temas. Tenía que hacer algo para poder llamar su atención y no dejar que se atrasaran en los contenidos”.



Un día, preocupada por el avance de los estudiantes, pasó horas pensando en una manera de despertar el interés de sus estudiantes de entre 6 y 11 años.



“Estaba hablando de esto con mi familia y mi esposo me sugirió que les explicara por medio de videos, y qué mejor forma de hacerlo que en un formato en el que están acostumbrados, que es el de un youtuber”.



Haciendo uso de una tableta y una gran tela azul que iba a utilizar con sus compañeros en el colegio para hacer efectos especiales en cámara, asumió la identidad de Caro Online, una divertida pero inteligente youtuber que ama enseñar sobre ciencia a los más pequeños.



De un momento a otro, lo que era una aburrida metodología, se transformó en una experiencia divertida, en la que la profe Carolina aparece rodeada de organismos microscópicos, en medio del espacio, hablando con animales o entrevistándo a ‘Flor la Verde’, que no es nadie más que la misma Loaiza, con bata y peluca, disfrazada de científica.



“Para hacerlo atractivo para ellos, me presento y me despido como si fuera una youtuber normal, les pido que se suscriban al canal, que compartan el video en redes sociales y que le den like. La idea es que se sientan identificados y cómodos. Es un formato que consumen a diario en sus casas con el que ya están familiarizados”.



La reacción fue positiva. Los estudiantes del Instituto Tecnológico Dosquebradas, asociado a UNOi de Santillana, esperan con ansias el nuevo video del canal y los padres, sorprendidos, descubrieron grandes avances en el aprendizaje de sus hijos, quienes prestan atención a cada explicación que la profe Carolina expone en apenas tres minutos de grabación.



Loaiza publica al menos dos videos a la semana. Su familia le ayuda a grabar los videos en casa y ella misma los edita con una aplicación que descargó en su tableta. Cada uno de ellos está dirigido a un curso específico, aunque si los menores quieren, pueden explorar las publicaciones para otros grados. En ellos habla de temas tan variados como las funciones vitales de los seres vivos, el ciclo del agua, organismos multicelulares y pluricelulares, o la reproducción humana.



“Cada tema que trato en mis videos es del plan de estudios que tenemos en el colegio para la semana, y lo que busco es desarrollar en ellos las competencias propuestas”, señala.



Pero el trabajo no termina ahí. A partir de ese video se proponen actividades que los niños deben realizar desde sus casas y subirlos en la plataforma virtual de la institución. “En la clase siguiente nos vemos por videoconferencia, ampliamos el tema, los estudiantes preguntan y yo resuelvo las dudas que hayan surgido”.



Esta idea ha sumado rápidamente seguidores. Otros profesores, asombrados por los resultados de esta metodología, pidieron consejos a Loaiza y pronto abrirán su canal.



Mientras tanto, Caro Online busca expandirse, llegar a niños fuera de su institución y, cuando pase la cuarentena, seguir grabando. Asegura que “lo importante es lograr que los niños no le cojan pereza al estudio, sino que aprendan de forma divertida. Los profesores debemos reinventarnos, descubrir cómo despertar en los estudiantes una pasión por su vida académica”.



MATEO CHACÓN

Redacción Educación