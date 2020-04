Así opera el SENA en medio de la pandemia

La pandemia del coronavirus llevó a las diferentes instituciones educativas a replantear su modelo de educación, y el SENA no fue la excepción. La entidad, que se especializa en formación técnica y tecnológica, ya no puede hacer clases presenciales, lo cual ha significado todo un reto para profesores, directivos y estudiantes.



Alrededor de un millón de aprendices ahora continúan con sus estudios desde casa. Para ello, se les habilitó una plataforma online de aprendizaje, en la que pueden consultar material y subir sus trabajos, los cuales son calificados por los instructores.

Sin embargo, al igual que sucede con los estudiantes de otras instituciones públicas y privadas, el acceso a la tecnología y la web ha sido un limitante.



Pese a esto, de acuerdo con Farid Figueroa, director de formación profesional del SENA, se han encontrado alternativas para que población sin acceso a equipos de cómputo y aquellos estudiantes que viven en zonas rurales y apartadas puedan continuar con su proceso de aprendizaje:



“Nos estamos preparando para formar a los aprendices de manera virtual. La comunidad SENA acude actualmente a mecanismos como clases pregrabadas, videos tutoriales, grupos de WhatsApp, correos electrónicos, videollamadas o llamadas telefónicas, así como guías físicas entre otros, para continuar con sus procesos formativos desde casa y teniendo en cuenta las particularidades de cada regional y grupo de aprendices, los instructores son los encargados de definir el medio más indicado a utilizar”.



Esto quiere decir que hay casos puntuales en los que se les permite a los aprendices seguir con sus estudios sin la necesidad de tener un computador a la mano o una red estable de Internet.



Ese es el caso de Diana Marcela Quisoboni Castillo, aprendiz de una zona rural del departamento de Cauca: "Vivo en una vereda, tengo poco acceso a internet y no cuento con computador, así que mi instructora me envía por WhatsApp las guías, yo las desarrollo en un cuaderno, les tomo foto y las envío, esto me ha permitido seguir aprendiendo desde casa”.



Adicional a esto, se ha hecho uso de otro tipo de estrategias. Por ejemplo, en el departamento de Guaviare se logró una alianza con las emisoras de radio Juventud Estéreo y Colombia Estéreo, en las cuales se transmiten clases destinadas a la población rural de la zona. También se les hizo entrega de guías impresas para que puedan estudiar y hacer sus actividades desde casa.



El director general del SENA, Carlos Mario Estrada, expresó: “Nuestro principal mensaje para toda la comunidad SENA, es decirles que no están solos, los estaremos apoyando y acompañando permanentemente. A nuestros aprendices, que estamos haciendo todos los esfuerzos para permitir que la mayoría de ellos reciban la formación desde sus casas, queremos protegerlos y a sus familias”.



En cuanto a la Agencia Pública de Empleo, un servicio en el que se publican ofertas de empleo tanto para aprendices como egresados del SENA, actualmente no presta atención al público de manera presencial. Sin embargo, la plataforma en línea sigue continuando



La institución también señaló que está prestando atención psicológica y seguimiento médico a estudiantes y profesores a distancia por medio de redes sociales.



