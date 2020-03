Así funcionaría el cierre de colegios en Bogotá por coronavirus

Los secretarios de Educación y Salud de Bogotá anunciaron que se evalúa la posibilidad de cerrar colegios ante los nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Sin embargo, de momento, las clases se mantienen en firme en las aulas.



Pese a esto, este sábado se estará llevando a cabo una jornada académica en el que se prepararán los planes de estudios para que, en caso de que se anuncie el cierre de colegios, los estudiantes puedan continuar con sus estudios desde casa.

¿Qué debe pasar para que se tome la decisión de hacer clases a distancia?

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, manifestó que el cierre de clases será la última instancia: “Acá tenemos un problema social. Muchos de estos niños no tienen con quién quedarse en casa. Otros menores reciben allí los únicos alimentos que consumen al día. Por eso tratamos de evitar hasta último momento este tipo de decisión”.



De esta manera, el cierre de colegios, suspensión de clases o adelanto de vacaciones (todas estas propuestas están sobre la mesa) solo aplicarán si se dan ciertas condiciones de la epidemia:



“Para tomar este tipo de medidas, es necesario que haya circulación libre del virus, es decir, que al menos el 10% de los casos no se conozca el origen del contagio. En este momento, en todos los casos identificados se conoce su origen”.

¿Cómo funcionaría esta medida?

Edna Bonilla, secretaria de Educación, aseguró que de momento las clases se mantienen en los mismos horarios. Sin embargo, en la jornada de este sábado todos los colegios deberán preparar un modelo pedagógico desde casa ya sea de manera virtual o con trabajos físicos.



“Invitamos a los docentes mañana (sábado) preparando las actividades pedagógicas por si tenemos que tomar la decisión de suspender las clases o el modelo pedagógico en la ciudad”, mencionó Bonilla.



Y añadió:“El compromiso y el llamado a los maestros y familias es organizarnos. Tendremos una jornada pedagógica en la que cada profesor, institución, van a diseñar un modelo de trabajo para sus estudiantes en caso de que tengamos que tomar una medida adicional”.



Este plan de acción será para atender clases a distancia por un periodo de dos semanas. Sin embargo, de ser necesario, se deberán diseñar más programas para continuar los respectivos cursos.



Así lo explicó la secretaria: “Lo peor que nos puede pasar es que no estemos preparados. Estas actividades pueden ser virtuales o físicas. Las familias deberán acompañar ese trabajo con los niños”.



Pese a esto, un reciente estudio de la Universidad Javeriana aseguró que el 63 por ciento de los niños del país no cuentan con Internet en sus casas, lo que dificultaría las clases virtuales.



Ante esto, el distrito señaló que para esos casos específicos, se debe garantizar que los trabajos, talleres y actividades en casa se puedan realizar de manera física.



Mientras los colegios permanezcan abiertos, se realizarán labores de desinfección tanto en instituciones públicas como privadas. De igual forma, y luego de las recientes quejas de padres de familia de falta de elementos de aseo, se realizó la compra de jabón para abastecer a todos los colegios.



“Podemos dar un parte de tranquilidad para este caso. Hicimos una compra de jabón específica . Ya están en los colegios, se empezó a distribuir este viernes, y todas las instituciones públicas van a tener todos los elementos de aseo. En este momento no podemos suministrar tapabocas, no tenemos la capacidad”, expresó Bonilla.

Los problemas que vendrían con la alimentación escolar

Uno de los puntos que más causan preocupación es el de los miles de niños cuyo único alimento al día es el que reciben en los colegios como parte del Programa de Alimentación Escolar.



Ante esto, la secretaria de Educación manifestó que en caso de cerrarse las instituciones, este suplemento alimenticio no podrá ser entregado:



“No nos podemos comprometer a que los niños sigan recibiendo sus refrigerios. Por eso estamos analizando la decisión con precaución”.

Colegios privados y universidades

En el caso de las Universidades, ministerio de educación invitó a universidades a hacer clases remotas, pero se respeta la autonomía universitaria:



“En el marco de la autonomía que le caracteriza, invitamos a todas las Instituciones de Educación Superior del país a tomar las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y sus gobiernos locales, y a implementar campañas pedagógicas intensivas para promover prácticas que contribuyan a fortalecer la fase de contención en que se encuentra el país en este momento”.



Por su parte, la secretaria Bonilla aseguró que se espera que todas las instituciones educativas (privadas, públicas y de educación superior) se sumen a las decisiones que tome eventualmente el Distrito.



“Ya estamos trabajando con las instituciones privadas y las universidades. Lo que tenemos claro es que una medida de estas debe ser generalizada para tener el efecto que esperamos. En esa eventualidad, aplicaría con colegios privados”.



