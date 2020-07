Así avanzan los laboratorios presenciales en universidades

Desde principios del mes de junio, las diferentes universidades del país tuvieron luz verde para dar inicio a las primeras sesiones presenciales en sus campus. La realización de laboratorios prácticos se convirtió en el primer paso para el retorno a las aulas y, a su vez, para culminar los contenidos del primer semestre de este año que, debido al aislamiento, se encontraban atrasados.



Eso sí, para volver a las aulas, las instituciones debían contar con el visto bueno de las autoridades como el Ministerio de Educación, el cual solo se daba si se cumplían los requisitos establecidos en la directiva 13 emitida por la cartera.



Entre otras cosas, se exige a las universidades instaurar una serie de protocolos de bioseguridad no solo en la adecuación de las instalaciones físicas, sino en el control de la población asistente, medidas de autocuidado, distanciamiento social, que no se realicen actividades fuera de las instalaciones, etc.



En los primeros 10 días del mes de julio ya eran 114 instituciones las que habían cumplido con el requisito ,de las 150 que presentaron su solicitud para dar inicio al componente práctico presencial de sus asignaturas.



Así lo confirmó la ministra María Victoria Angulo: "Habíamos indicado que en los meses de junio y julio activamos los laboratorios en las universidades e institutos técnicos y tecnológicos. Al momento, más de 150 instituciones han presentado sus protocolos; de ellas 114 ya han iniciado estas actividades".



La funcionaria señaló que en el transcurso de esta semana también darán inicio a actividades presenciales los 36 establecimientos educativos restantes.



Todo este proceso hace parte de una primera fase que no solo sirve para atender las dificultades académicas en un semestre atípico, sino que sirve a manera de piloto para el regreso a una presencialidad, la cual todos los sectores concuerdan en que no podrá ser total.



De hecho, el gran determinante para que el retorno a las aulas se dé, incluso combinando la presencialidad con el trabajo remoto, es la condición de la pandemia, según explicó Angulo.



"Ya tenemos un trabajo en laboratorios como una primera fase reactivación del sector, y teniendo en cuenta en las regiones el número de casos, hay un número importante de universidades para iniciar un proceso de alternancia, pero, reitero, dependiendo de la realidad de cada uno de los municipios", agregó.



De momento, las instituciones que han dado inicio a los laboratorios señalan buenos resultados. Por ejemplo en Caldas, donde la Universidad de Manizales, la Católica y Autónoma han centrado sus esfuerzos en carreras relacionadas con la salud, cuyo componente práctico es necesario.



En Bogotá una de las muchas instituciones en esta labor es la Uniminuto, que la semana pasada inició laboratorios con 450 estudiantes de programas de Ingeniería civil e Ingeniería agroecológica



En Cali ha sido la Universidad Icesi una de las primeras en dar los primeros pasos, recibiendo a 150 estudiantes por día en diferentes franjas horarias para garantizar el debido distanciamiento social. Labor similar es la de la Universidad CES en Medellín.



Todas las instituciones consultadas señalan que hasta el momento los resultados han sido positivos y esperan que sirvan de experiencia de cara al siguiente semestre académico.



En diálogo con EL TIEMPO, representantes de varias universidades indicaron que las instituciones se debaten entre regresar o no, y lo que suceda con los laboratorios será determinante para saber si se cuenta con la capacidad para ello.



Incluso, hay instituciones que desde ya se niegan a regresar a las aulas el próximo semestre, y le apuestan a la educación remota para terminar el año académico.



Uno de los casos más significativos es el de la Universidad Nacional, la cual señaló que tendrá algunas pocas excepciones para realizar actividades prácticas en el campus, las cuales primero deberán ser aprobadas por los consejos de sede, aunque sostuvo que la apuesta será continuar, de ser posible, totalmente desde casa.



La Universidad Pedagógica Nacional también tiene en mente culminar 2020-2 de forma remota y para ello realizó una fuerte inversión para dotar de elementos tecnológicos a sus estudiantes.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EduacionET