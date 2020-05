35.000 aprendices del Sena se quedaron sin prácticas por la pandemia

Alrededor de 35.000 aprendices del Sena que ya se encontraban realizando sus prácticas vieron cómo sus contratos de aprendizaje fueron suspendidos a causa de la pandemia del coronavirus.



Así lo reconoció recientemente Carlos Mario Estrada, director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en medio de un debate de control político realizado en la comisión séptima del Senado de la República.(Lea también: ¿Cómo se evitará la copia en las pruebas Saber de forma virtual?)

Se trata de un panorama desalentador para los aprendices del instituto de educación para el trabajo más importante del país, quienes no solo se han visto afectados en la parte económica, sino que ahora temen por el futuro de sus estudios.



Estrada aseguró que la entidad ha enfocado sus esfuerzos para dar solución a estos casos. Sin embargo, la crisis económica ha afectado a los empresarios, quienes han decidido poner pausa a los contratos de aprendizaje para aliviar su cartera. Pese a esto, un buen número de aprendices sí lograron culminar su proceso en las compañías en las que estaban vinculados.



“De 130.000 contratos de aprendizaje que teníamos antes de la pandemia, hemos logrado que entre 25.000 y 30.000 de los mismos hayan culminado su proceso de formación. Pero también se han suspendido unos 50.000 contratos, de los cuales 35.000 son del Sena y 15.000 de otros institutos para el trabajo”, señaló el director del Sena.



Se trata de un problema no menor,l si se tiene en cuenta que retrasaría la obtención del título de aquellos a los que solamente les hace falta hacer prácticas para culminar con todo el plan académico.



Ante esto, Estrada mencionó que la entidad evalúa la implementación de mecanismos diferentes para certificar a los aprendices, y así puedan obtener su título.



Una de esas estrategias ha sido, precisamente, permitir la realización de prácticas directamente en los centros de formación del Sena: "Allí pueden crear insumos que necesitan otros centros de formación, también estamos haciendo monitorías donde les pagamos entre 20 y el 50% del salario mínimo legal dependiendo de las horas", comentó.



Pero este no es el único problema que han enfrentado los aprendices. El acceso a la educación y la posibilidad de continuar con sus estudios ha sido uno de los puntos críticos en los últimos dos meses y medio de pandemia.



De acuerdo con Estrada, se presentó un elevado número de estudiantes que, por problemas de conectividad, no han podido seguir asistiendo a las clases remotas desde casa, por lo que de los cerca de 860.000 estudiantes actuales en la modalidad presencial, menos de la mitad continúan con labores académicas.



“Desde el principio de año se matricularon, para recibir formación presencial, 860.000 aprendices, de los cuales hemos logrado que continúen su formación en casa, a través de la plataforma, 328.000”, aseguró el funcionario, lo que implica que alrededor de 532.000 estudiantes han tenido dificultades para continuar con sus estudios.



Pese a todo esto, el director señaló que la entidad ha venido trabajando de manera articulada con el Ministerio de Educación para dotar de equipos a un importante número de jóvenes que se han topado con esta barrera.



EL TIEMPO pudo hablar con aprendices que resultaron afectados por toda esta situación, y manifestaron su preocupación.



“El Sena es una entidad de inclusión, donde muchos de nosotros ingresamos porque no teníamos más recursos. Pero ahora ya se convirtió en todo lo contrario, porque continuar estudiando depende de tener o no Internet y computador”, señaló un aprendiz en la localidad de Bosa, sur de Bogotá, quien ha seguido las clases de manera intermitente dada la inestabilidad de su conectividad.



Por su parte, Mariana González, aprendiz a la que le suspendieron sus prácticas, señala que ya no sabe cómo va a terminar su carrera técnica: “Solo me hace falta este requisito para graduarme, pero ahora no sé que voy a hacer, si en algún momento la empresa reactiva el contrato o si me toca buscar de nuevo otras prácticas y empezar el proceso de cero”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET