Prepárese para las becas de pregrado y posgrado en Medellín

La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia) anunció que va a abrir convocatorias de diferentes fondos para la educación superior en la capital antioqueña.



Las convocatorias estarán destinadas para que jóvenes puedan cursar programas de pregrado y posgrados gracias a recursos de EPM y del presupuesto participativo.



(Lea también: ¿Qué pasa con las 500 becas para doctorado trabadas en Minciencias?)

En esta convocatoria estarán beneficiados tanto los bachilleres con mejores puntajes en la región en las Pruebas Saber 11, así como los mejores deportistas o profesionales interesados a cursar posgrados.



Para aplicar, es importante que los aspirantes ya cuenten con un cupo de admisión en el programa educativo de su elección.



(Lea también: ¿Quiere aprender inglés? Aplique a estas becas del British Council)



Todas estas convocatorias estarán disponibles desde mayo.

Fondo Sapiencia EPM y universidades

Destinado a estudiantes de estratos 1, 2, 3 y 4, mediante créditos que se pueden condonar total o parcialmente si se cumplen con requisitos basados en méritos académicos y prestación de servicio social.



Cada persona puede obtener el pago de la matrícula hasta por 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada semestre y 2,5 salarios mínimos legales mensuales vigentes por cada semestre para gastos de sostenimiento.



(Lea también: La generación de la ruptura o ‘que vivan los estudiantes’)



Requisitos



- Haber nacido en Medellín o estudiado los últimos cinco (5) años del bachillerato en un colegio público o privado del municipio de Medellín.



- Haber presentado las Pruebas de Estado (ICFES) a partir del año 2002 o haber aprobado mínimo dos (2) semestres académicos en una de las instituciones de educación superior asociadas al programa, con un promedio de notas acumulado igual o superior a 3.2.



- Pertenecer a los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4.



- Contar con un puntaje del Sisbén.



- No puede poseer título de técnico profesional, tecnólogo, licenciado o profesional universitario.



- Solo podrán aplicar participantes con cupo en una de las universidades del listado del siguiente link.



(Lea también: Esta es la oferta educativa universitaria que ofrece Nueva Zelanda)



¿Cómo se condona?



Con el fin de poder acceder a la renovación del crédito, semestralmente el beneficiario debe consignar el 10 por ciento del valor que se le gira.



El 90 por ciento restante de la deuda adquirida será condonada (perdonada o redimida) al finalizar el programa académico y mediante la prestación de un servicio social de 30 horas por semestre girado y el buen rendimiento académico en la carrera, de la siguiente manera:



- Un 20 por ciento del saldo por prestación de servicio social



- Hasta el 80 por ciento del saldo por rendimiento académico de acuerdo a la notas obtenidas según se establece en el reglamento del programa.

Facebook Twitter Linkedin

Icetex ofrece hasta 15 becas para estudiar en el exterior. Foto: iStock

Becas mejores bachilleres

Es una beca dirigida al estudiante con mejor resultado en las pruebas Saber 11, de cada institución educativa pública que esté clasificada en un nivel igual o superior a “C” como nivel intermedio de la calificación dada por el Icfes de los calendarios A y B de Medellín.



Es un estímulo de pago del 100 por ciento del costo total de la matrícula, para el desarrollo de estudios de pregrado en una Institución de Educación Superior con sede en el Valle de Aburrá.



(Lea también: ¿Esquema de vacunación contra covid-19 da prioridad a profesores?)



Requisitos:



- Obtener un puntaje igual o superior al 60 por ciento del puntaje máximo posible en las pruebas Icfes Saber 11, en el mismo año de grado del bachillerato.



- Demostrar que se encuentra admitido o en proceso de admisión en una Institución de Educación Superior del Valle de Aburrá en un programa de pregrado en los niveles de formación técnico profesional, tecnológica y universitaria.



- No estar recibiendo otro apoyo para la financiación de estudios de pregrado con recursos del Municipio de Medellín en la modalidad de matrícula. El beneficiario podrá acceder a los Fondos Sapiencia bajo la modalidad de sostenimiento.



Al ser una beca y no un crédito condonable, no tiene requisitos de condonación pero sí de renovación de acuerdo con el promedio académico.

Becas mejores deportistas

Es una beca dirigida a los deportistas medallistas del Municipio de Medellín que cubre el 100 por ciento del valor total de los derechos de matrícula del pregrado en cualquier institución de educación superior, pública o privada, con sede en el Valle de Aburrá.



(Lea también: ¿Qué pasará con el retorno a clases presenciales en el tercer pico?)



Requisitos



- Haber nacido en Medellín o haber cursado sus últimos cinco (5) años de educación básica secundaria en establecimientos educativos públicos o privados del municipio.



- Haber obtenido medalla de oro en Juegos Nacionales o Paranacionales en representación del Departamento de Antioquia; o medalla de oro, plata o bronce en Juegos Bolivarianos, Centroamericanos y del Caribe, Suramericanos y Parasuramericanos, Panamericanos y Parapanamericanos, Olímpicos y Paralímpicos, campeonatos mundiales y Special Olympics.



- No contar con otro apoyo en la misma modalidad (matrícula) otorgado con recursos del Municipio de Medellín para el acceso a la educación superior.



- No poseer título académico otorgado por una institución de educación superior.



- Para renovar la beca es importante tener un promedio acumulado del programa académico igual o superior a 3.0.

Fondo para posgrados nacionales

Es un programa que permite a los habitantes de Medellín cofinanciar su formación de posgrado (maestrías doctorado y postdoctorado) en instituciones aliadas de educación superior.



El crédito es condonable hasta el 50 por ciento del valor de la matrícula, y no puede superar los 7 salarios mínimos en maestría y los 9 salarios mínimos en doctorado.



(Lea también: Las exigencias de Fecode para volver a la presencialidad)



Requisitos



- Haber nacido en Medellín o demostrar residencia en la ciudad de Medellín mínimo por los dos últimos años antes de solicitar el beneficio.



- No poseer título en el nivel de formación al que aspira.



- El beneficiario no podrá estar recibiendo otro apoyo para la financiación de estudios de posgrado con recursos del municipio de Medellín.



- Certificar un promedio acumulado de mínimo 3.5 en relación con el título de pregrado. En los casos de formación doctoral el promedio del último título de formación debe ser de 3.8.



- Certificar el haber sido aceptado o encontrarse matriculado en un programa de maestría, doctorado o postdoctorado en una Institución de Educación Superior.



- Disponer de recursos adicionales de cofinanciación.



(Lea también: Media en las pruebas Saber 11 es hoy 10 puntos menor que en 2016)



¿Cómo condonar el crédito?



Se podrá condonar hasta el 50 por ciento sobre el total de los valores girados cada semestre, cuando el beneficiario cumpla con el objetivo de su periodo de estudios y obtenga su respectivo título dependiendo de su promedio académico.



El otro 50 por ciento del valor total del crédito será condonado como reconocimiento a la contribución que hace el beneficiario a proyectos estratégicos de ciudad a través de la prestación de servicios de transferencia del conocimiento en grupos de investigación y academia o por beneficiar el sector productivo.



REDACCIÓN EDUACIÓN