Abren convocatoria para estudiar maestría o doctorado en el exterior 

En el marco del programa ‘Colombia Científica’, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Colciencias y el Icetex presentan la convocatoria de ‘Pasaporte a la Ciencia’, que tiene como objetivo promover la formación en las modalidades de maestría y doctorado a través de créditos parcialmente condonables.

La convocatoria buscará financiar, a través de créditos educativos parcialmente condonables, a profesionales, docentes e investigadores colombianos.



Los lugares en donde podrán estudiar los beneficiados será en alguna de las 500 mejores universidades del Academic Ranking of World Universities 2018 (Ranking de Shanghái), en uno de los 25 centros de investigación establecidos por Thomson Reuters en 2017 o una de las 25 universidades más innovadoras clasificadas por Thomson Reuters en 2018, que ofrezcan programas de posgrado en áreas que contribuyan a las alianzas que se conformen en el marco del componente ‘Ecosistema Científico’.



El programa permitirá el aporte de profesionales que cuenten con una alta formación académica e investigativa en el sector productivo, desarrollando sus trabajos de grado en los cinco focos estratégicos para el país: alimentos, salud, sociedad, energías sostenibles o bioeconomía.



Para las maestrías, se financiarán máximo dos años por un monto máximo al equivalente en pesos colombianos de 78.000 dólares liquidado a la tasa de cambio del momento del desembolso en Colombia o en el exterior, y se condonará el 50 por ciento.



En el caso de los doctorados, serán máximo cuatro años por un monto máximo al equivalente en pesos colombianos de 178.000 dólares liquidado a la tasa de cambio del momento del desembolso en Colombia o en el exterior, donde se condonará el 80 por ciento.



Sin embargo, para la condonación parcial del crédito es necesario que los estudiantes retornen a Colombia y pongan sus conocimientos al servicio de la educación y al progreso del país. Cabe recordar que sus tesis o trabajos de investigación deberán apuntar a los focos país que responden a las necesidades de las regiones.

Cuáles son los requisitos

1. Ser colombiano. (No excluye doble nacionalidad o residentes en el exterior).



2. Si el solicitante no ha iniciado sus estudios, debe acreditar que se encuentra “admitido” a un programa de maestría o doctorado en una de las 500 universidades del Ranking de Shanghái 2018, en uno de los 25 centros de investigación establecidos por Thomson Reuters en 2017 o una de las 25 universidades más innovadoras clasificadas por Thomson Reuters en 2018 y que será esta institución la que le otorgue el título.



Las maestrías deben ser de tipo investigativo e incluir una tesis de grado o su equivalente, resultado de un proceso de investigación a lo largo del desarrollo del programa académico seleccionado.



El documento que certifica estar “admitido” debe ser:



a) Carta de admisión incondicional

b) Carta condicionada a financiación

c) Carta condicionada a idioma



3. Si el solicitante ya inició su programa, debe acreditar que se encuentra cursando sus estudios en un programa de doctorado de una de las de las 500 universidades del Ranking de Shanghái 2018, en uno de los 25 centros de investigación establecidos por Thomson Reuters en 2017 o una de las 25 universidades más innovadoras clasificadas por Thomson Reuters en 2018, y que será esta institución la que le otorgue el título.



4. Carta de presentación del candidato realizada por docente universitario de IES colombiana o investigador reconocido por Colciencias, con título de maestría o doctorado, en donde describa:



- Su trayectoria como docente o investigador y afinidad con el programa de estudio de postulante.

- Su relación con el postulante y sus fortalezas o habilidades en el tema de estudio asociado específicamente al foco reto-país al cual el postulante está aplicando.

- Su compromiso a realizar informe anual sobre el avance del estudiante en el documento de investigación que debe entregar al finalizar el programa.

- Su compromiso que realizar mínimo una coautoría con el estudiante en el periodo de estudios (únicamente para el caso de doctorado).



5. Inscribirse a través de la página web del ICETEX dentro de los plazos, términos y condiciones señalados en la presente convocatoria.

En cuanto a cómo se distribuirá la financiación, para maestrías será de la siguiente manera:



a) Apoyo máximo de financiación de hasta USD 78.000 dólares para programas de 2 años.

b) Monto máximo semestral para el total del programa (matrícula más sostenimiento): 19.500 dólares.

c) Sostenimiento: hasta 54.600 dólares para programas de 2 años.

d) Monto máximo semestral para sostenimiento: 13.650 dólares (aplica cuando el beneficiario solo destinará los recursos a gastos de sostenimiento).

e) Tiquetes aéreos: el programa cubrirá como valor único y total un monto de 2.500 dólares por concepto de desplazamiento aéreo de ida y regreso. Este monto estará incluido, por única vez, en el desembolso del primer giro de sostenimiento.



Para doctorado:

a) Apoyo para el pago de matrícula: hasta 178.000 dólares para programas de 4 años.

b) Monto máximo semestral para el total del programa (matrícula más sostenimiento): 22.250 dólares.

c) Sostenimiento: hasta 124.600 dólares.

d) Monto máximo semestral para sostenimiento: 15.575 dólares (aplica cuando el beneficiario solo destinará los recursos a gastos de sostenimiento).

e) Tiquetes aéreos: 2.500 dólares por concepto de desplazamiento aéreo de ida y/o regreso. Este monto estará incluido, por única vez, en el desembolso del primer giro de sostenimiento.



