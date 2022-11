¿Busca empleo?, el Sena, a través de la Agencia Pública de Empleo (APE), tiene más de 1.000 vacantes en su plataforma web ape.sena.edu.co y en las oficinas satélites presenciales para quienes viven en el Atlántico.



Estas ofertas están disponibles en los municipios de Baranoa, Barranquilla, Campo de la Cruz, Galapa, Malambo, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanalarga, Santo Tomás, Soledad, Suan y Tubará.



''Aún están a tiempo de terminar el 2022 con el empleo que les ayudará a mejorar su calidad de vida, a crecer profesionalmente y construir su vida laboral", asegura Jacqueline Rojas, directora del SENA regional Atlántico.

¿Qué perfiles buscan en las vacantes del Sena?

En este caso, según la información disponible en el portal web del Sena, este es el número de vacantes de acuerdo con el área de conocimiento:



1. Finanzas y administración: 50



2. Ciencias naturales, aplicadas y relacionadas: 159



3. Salud: 17



4. Ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión: 14



5. Arte, cultura, esparcimiento y deportes: 9



6. Ventas y servicios: 184



7. Explotación primaria y extractiva: 37



8. Operación de equipos, del transporte y oficios: 637



9. Procesamiento, fabricación y ensamble: 83

¿Cómo y dónde puede aplicar?

Rojas explica que postularse es muy fácil y para ello han dispuesto de varios canales para hacerlo.



Solo debe ingresar a la plataforma web y registrar sus datos personales, soportes y postularse a la vacante e ir a cualquiera de las oficinas de la APE de la Cra. 43, la Calle 30, Sabanalarga o los nodos en Barrio Abajo, El Bosque, Cayenas, Villas de San Pablo y Soledad.

Para la atención de público en general y de poblaciones especiales como víctimas, negros, raizales, afro y palenqueros; al igual que a mujeres, jóvenes, etnias y entre otras, están disponibles las oficinas satélites de la APE ubicadas en los siguientes nodos:



1. Centro de Comercio y Servicios (Cra. 43 #42-40).



2. Centro Industrial y de Aviación (calle 30 #3e-164).



3. Industrias Creativas (Cra. 54 No. 49-09 - Barrio Abajo).



4. Servicios Administrativos (Av. Cordialidad Cra. 6 No. 60B-110 - El Bosque).



5. Construcción e Infraestructura (Diagonal 136 No. 9G-20 - Villas de San Pablo).



6. Comercialización y Servicios Financieros (Av. Circunvalar Kra. 15 SUR 46-500 Las Cayenas).



7. Sede de Operaciones Comerciales, Cra. 24 con Calle 48, en Soledad.



8. En Sabanalarga, en la sede Urbana del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial (Calle 9 #19-120).



