¡Pilas! Sena ofrece programas de educación superior virtual gratuitos

El Sena abrió una nueva convocatoria para que los colombianos "de todos los rincones del territorio nacional" puedan acceder a la educación superior de manera virtual. Esta nueva oferta incluye más de 4.000 cupos para tecnólogos y otros 5.000 para especializaciones tecnológicas.



Farid Figueroa, director de formación profesional del Sena, dijo que “esta convocatoria es una oportunidad para cerrar las brechas de educación. Los aspirantes a formación tecnológica deben ser bachilleres y haber presentado la prueba de Estado, y para especializaciones deben tener el título de tecnólogo o profesional".

Las personas interesadas deben ser mayores de 14 años y conocer el manejo básico de herramientas tecnológicas. Para inscribirse puede hacerlo en el portal Sofía Plus, escribir el nombre del programa de formación que deseen cursar en el buscador de la página, pulsar clic en inscripción y registrarse.

Los programas que estarán disponibles para tecnólogos son de análisis, desarrollo de sistemas de información, gestión de mercados y logística, negociación internacional, producción y multimedia, y distribución física internacional.



Y para especializaciones tecnológicas hay cursos como diagnóstico y análisis organizacional para unidades productivas, gestión del talento humano por competencia, marketing y modelos de negocio online, diseño de proyectos turísticos, diseño de productos turísticos, gestión y seguridad de bases de datos, entre otros.



La formación se realiza a través de un software interactivo que permite contacto con instructores y compañeros y aprendizaje en línea las 24 horas del día. Además, ofrece facilidades para aquellos que trabajan o tienen que atender otras obligaciones.



"Hay tiempo suficiente para que se inscriban y es importante tener en cuenta que estas herramientas nos permiten tener flexibilidad. No estamos atados a un espacio. Si me muevo de ciudad no tengo dificultades y mi proceso formativo no se afecta", concluye Figueroa.

