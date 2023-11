¿Quiere estudiar en un país de la Unión Europea? Pilas con estas oportunidades

En un mundo cada vez más interconectado, la idea de estudiar en el extranjero se presenta como un portal hacia el conocimiento global y la ampliación de perspectivas.



Esto, no solo por la riqueza cultural que puede traerle al ser humano, sino también por las oportunidades que posteriormente se pueden abrir en su camino. Especialmente sí se habla de educación superior.

La Unión Europea (UE) tiene esto muy claro y es por ello que anualmente lanzan la convocatoria Erasmus+, la cual busca, según su página oficial, "apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte en Europa".

El programa tiene diferentes ofertas. Foto: iStock

El programa está enfocado en las prioridades y actividades delineadas en el Espacio Europeo de Educación, el Plan de Acción de Educación Digital y la Agenda de Capacidades Europea. A esto se le suma que desde el 2021 y hasta el 2027, buscan hacer "hincapié en la inclusión social, las transiciones ecológica y digital, y el fomento de la participación de las personas jóvenes en la vida democrática".

¿Quiénes pueden aplicar?

La participación en Erasmus+ se determina principalmente por dos factores fundamentales: la presentación de la solicitud, ya sea a título personal o en representación de una organización, y la ubicación geográfica, tanto la del solicitante como la de la entidad en cuestión.

Erasmus+ está activo en dos tipos de países. Foto: iStock

Esto es importante tenerlo en cuenta debido a que no todas las oportunidades estarán abiertas para cualquier persona alrededor del mundo.



En el caso de Colombia, al ser un país de que no pertenece a la UE, no puede acceder a todas los programas propuestos.



No obstante, la convocatoria seguirá abierta para quienes deseen aplicar a maestrías de alta calidad, intercambios o buscar el apoyo financiero necesario para proyectos vocacionales.

Tenga en cuenta que, además, Colombia entra en la categoría "Terceros países no asociados al Programa", pero que se reagrupan con arreglo a los instrumentos de acción exterior. En otras palabras, los colombianos podrán acceder a ciertos programas académicos y beneficios específicos.

Por otro lado, los estudiantes que quieran entrar en el programa deben realizar una solicitud a través del centro de estudios de la institución en la que estén matriculados, además de contar con una certificación del idioma del país de destino.

¿Cómo aplicar a la convocatoria Erasmus+?

Para los colombianos existen tres opciones actualmente. En primer lugar, tienen la opción de aplicar a un programa de Movilidad Internacional.



Con este, los estudiantes colombianos podrán tener la oportunidad de realizar intercambios o prácticas en la Unión Europea como parte de sus estudios, con una duración de hasta un año.

Hay varios programas de educación superior. Foto: iStock

Pero si su ideal es ir un poco más allá, puede postularse a los Másteres conjuntos Erasmus Mundus, los cuales ofrecen a los ciudadanos la posibilidad de elegir entre más de 170 programas de maestría, con la opción de postularse para becas completas financiadas por la Unión Europea.



Según la página web de la convocatoria, "el solicitante presenta una solicitud en nombre de una asociación que incluye otras IES. En la propuesta debe presentarse un programa de estudios conjunto totalmente desarrollado y acreditado que esté listo para ser aplicado y anunciado a escala mundial en caso de ser seleccionado".

Finalmente, a través del Programa de Medidas de diseño Erasmus Mundus, la Unión Europea respalda a instituciones colombianas en la creación de másteres conjuntos de alta calidad.

Lo que necesita saber si quiere estudiar en el exterior

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO