¿Quiere estudiar en Nueva Zelanda? Esta convocatoria es para usted

Buscando apoyar a los colombianos que quieren perfeccionar su inglés y fortalecer sus conocimientos profesionales, Colfuturo abrirá una convocatoria de crédito beca para estudiar en Nueva Zelanda.

La convocatoria para 2020 abrirá el próximo 7 de enero, cerrará el 29 de febrero y entregará resultados el 14 de mayo. Los interesados podrán obtener hasta un 80 por ciento de condonación en su préstamo.



Las personas que quieran participar deben tener en cuenta los siguientes requisitos: ser colombiano, tener un título de pregrado y dominar un segundo idioma.



Definir el programa de maestría o doctorado a realizar en el exterior: Se financian todas las áreas del conocimiento, programas de maestría y doctorado presenciales y de tiempo completo. El programa seleccionado debe durar mínimo un año académico o nueve meses.



Además, es necesario escribir un ensayo. Se recomienda que la persona no lo firme y exprese sus ideas con claridad, pues se evaluará estructura, uso del lenguaje y argumentación. Es muy importante evitar errores de ortografía y puntuación, así como destacar logros académicos y profesionales.



Es importante diligenciar el formulario de postulación ingresando a www.colfuturo.org/convocatoria: Estará habilitado del 8 de enero al 29 de febrero de 2020 y el último plazo para enviar la solicitud es el 29 de febrero de 2020.

Nueva Zelanda apoya el desarrollo académico de los colombianos

En los últimos años el país de Oceanía ha venido fortaleciendo la cooperación bilateral en materia de educación entre los dos países y lo ha hecho a través de la firma de acuerdos para que los estudiantes nacionales puedan experimentar la calidad de su sistema de educación pública.



Auckland University of Technology,Massey University, Universidad de Auckland, Universidad de Canterbury y Victoria University of Wellington, hacen parte de las entidades educativas que ofrecen becas de estudio y descuentos especiales en alianza con Colfuturo para los beneficiarios.



"En Massey University los estudiantes que ya han sido admitidos en maestrías o doctorados en esta universidad, podrán ser acreedores de una beca para un programa de inglés y entender que su nivel de competencia en este idioma no tiene que ser una barrera para cursar su programa en el extranjero. Por otro lado, -AUT University ofrece becas para Maestría en la Facultad de Diseño, Ingeniería y Tecnologías Creativas", señala Javiera Visedo, gerente de educación de Education New Zealand para Chile y Colombia.



