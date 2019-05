Profesores de la U. Autónoma inician paro indefinido en Bogotá

En una carta enviada al presidente de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (FUAC), el sindicato de profesores y trabajadores de esa universidad anunciaron que este lunes al medio día entrarán a paro indefinido, o en el momento en que lleguen los inspectores del Ministerio de Trabajo a la institución a vigilar la manifestación.

Según ya había anunciado en días pasados el Sindicato de Trabajadores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (Sintrafuac) y el Sindicato de Profesores de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia (Sinprofuac), el motivo del paro tiene que ver con la falta de pagos de salarios y de salud que se viene presentando en los últimos meses.



Según Felipe Millán Buitrago, expresidente del sindicato de profesores y quien está esperando ser reintegrado a la institución académica, el cese de actividades se presentaría en las siete sedes que tiene la universidad en Bogotá, en las que estudian más de 4.400 estudiantes.



"El miércoles 8 de mayo, ante un delegado del Ministerio del Trabajo, los profesores votamos a favor de realizar una huelga imputable al patrón. Eso quiere decir que sellaremos las oficinas, las aulas y todas las sedes de la universidad en la capital. Esto está programado para que se cumpla en los próximos 10 días hábiles, después de que realizamos la votación", le dijo Millán a este diario en días pasados.



Para él, la crisis de la institución académica se presenta desde hace varios años, debido al "despilfarro de dinero". "La situación del centro académico se agudizó en 2017. La universidad le debe el salario y las primas extralegales a los profesores desde enero de 2019, y desde el 2018 no nos pagan la salud. No solo nosotros no hemos visto afectados, también los estudiantes debido a que no se ha tomado una medida de choque", advierte Millán.



Para levantar el paro, los sindicatos dicen que quedan a la espera de una intervención del Ministerio de Educación y un compromiso de pago por parte de las directivas de la fundación universitaria.



Noticia en desarrollo...