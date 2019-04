Si va a presentar el Ielts siga estas recomendaciones

El Ielts ofrece una certificación internacional de dominio del inglés que le permite al candidato acceder a estudios de educación superior a nivel de pregrado, posgrado y educación vocacional en países de habla inglesa.

En Colombia, según Andrés Giraldo, responsable del área de exámenes Ielts del British Council, "los estudiantes que presentan esa evaluación también pueden homologar el inglés en la universidad y tener acceso a intercambios académicos con otras instituciones internacionales".



Además, ese examen es requisito de migración en Países como Canadá, Australia y el Reino Unido, entre otros, informa Giraldo.



De acuerdo con Julie Benito, profesora de inglés en el departamento de Lenguas en la Universidad Central, el Ielts es la opción más relevante en el mercado porque cuenta con un reconocimiento de más de 10.000 instituciones en más de 140 países. "Si se compara con el Toefl, el Ielts es más fácil de responder y tiene más campos de acción. El primero, a mi parecer, se necesita para ciertas áreas o campos específicos", agrega la docente.



El British Council explica que el Ielts consta de cuatro componentes: 'speaking', 'writing', 'listening' y 'reading'. La competencia de expresión oral se evalúa a través de una entrevista que dura aproximadamente 14 minutos y se realiza, generalmente, al día siguiente de la prueba escrita.

La evaluación se compone de la siguiente cantidad de preguntas: 'Listening': 40; 'reading': 40; 'writing': dos partes; y 'speaking': tres partes. Los conocimientos son evaluados en dos horas y cincuenta y cinco minutos.



"Lo primero que deben hacer las personas para prepararse es conocer el examen. No es suficiente con tener un nivel de inglés, si no saber con anterioridad, por ejemplo, cuánto dura o cómo son las preguntas. Lo ideal es familiarizarse con la prueba", recomienda la docente de la Universidad Central.



Para Benito es esencial el manejo del tiempo. "La primera parte ('listening', 'reading' y 'writing') es muy densa. Para ser más eficiente, recomiendo utilizar técnicas de escaneo. Por ejemplo, en comprensión de lectura sugiero leer primero la pregunta y después buscar la respuesta en el texto. Durante el 'listening', se recomienda tomar notas efectivas, haciendo mapas mentales o escribiendo palabras cortadas o con símbolos. Todo para ahorrar tiempo".

¿Qué puntaje necesita el candidato para aprobar el examen?

Giraldo explica que el examen se califica en una escala de 0 – 9 en cada una de las habilidades. "La escala de calificación tiene su correspondencia con el Marco Común Europeo de Referencia por lo que no es una prueba que se gana o se pierde, sino que es un examen que identifica y certifica el nivel de inglés de una persona", señala el experto del British Council.



Por su parte, la profesora Benito recomienda que "si no se obtiene el resultado esperado, se debe esperar al menos tres meses para estudiar y volver a presentarlo". Es importante aclarar que el Ielts se puede volver a tomar en cualquier momento.



Por último, pero no menos importante, los expertos recomiendan comprar libros, escribirse en cursos en línea o acceder a tutoriales en YouTube para familiarizarse con esa prueba de inglés.

Otras sugerencias

Una semana antes del examen recibirá una citación. Se recomienda descansar lo suficiente la noche anterior.



- Es importante llegar antes de la hora estipulada.

- Debe llevar el documento de identidad original incluido en el registro.

- Por seguridad, durante el registro de Ielts le toman una fotografía.

- En el salón está permitido tener: Un lápiz, un bolígrafo, un borrador, un tajalápiz y una botella transparente con agua sin etiquetas.



