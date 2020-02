Por qué hay que dejar de decirles a los niños que son inteligentes

Nos enseñaron que, para estimular la confianza en sí mismos, a nuestros hijos hay que elogiarlos y reconocerles lo bien que hacen las cosas. Eso está bien a simple vista, pero a veces el exceso o un mal uso de los términos pueden llegar a ser contraproducentes. Así lo afirma la profesora de la Universidad de Stanford, Jo Boaler, en su libro ‘Mente sin límites’, que acaba de ser publicado.



La especialista ha observado que con el objetivo de aumentar la autoestima de los niños, los padres suelen elogiarlos en ocasiones que quizás no lo ameritan utilizando la palabra ‘inteligente’. Lo que argumenta Boaler es que empecemos a reconocer a los niños cuando realmente consigan un objetivo y que la frase utilizada no sea ‘¡Qué inteligente eres!’.

¿Por qué? Porque los niños, al principio, cuando reciben elogios piensan ‘soy inteligente’, pero si cuando deben enfrentarse a un problema fracasan o se equivocan, concluyen la frase ‘no soy tan inteligente’ y terminan juzgándose a sí mismos todo el tiempo en función de esa idea. Es como haberles enseñado el concepto de inteligencia de manera incompleta, sin la parte de que es inteligente quien puede, efectivamente, resolver problemas. Boaler, entonces, aconseja elogiar a los niños no como personas, sino por lo que han hecho, y ofrece alternativas para reemplazar el uso del término ‘inteligente’.



A esto se suma que, según la profesora, desde pequeños nos encontramos con un planteamiento erróneo que en la mayoría de las ocasiones refleja que “nuestro cerebro es una entidad fija, capaz de aprender determinadas cosas, pero no otras, condicionado exclusivamente por la genética”. Una idea que va caminando junto a nosotros según crecemos y que limita nuestras habilidades, restando confianza y reduciendo nuestras opciones.



En ‘Mente sin límites’ destruye estos mitos y otros y explica las seis claves para desbloquear nuestro inmenso potencial de aprendizaje. Su investigación demuestra que los individuos que tienen un mayor rendimiento no lo consiguen a causa de ninguna predisposición, sino utilizando las claves que revela este libro. Nuestro cerebro es capaz de cambiar, crecer, adaptarse y crear nuevas conexiones. ¿Queremos dominar las matemáticas?, ¿aprender idiomas?, ¿escribir un libro? La realidad no es solo que cualquier persona de cualquier edad puede aprender a hacer cualquier cosa, sino que, por sí solo, el acto de aprender cambia en lo fundamental quiénes somos y, como Boaler demuestra de manera tan elegante en este libro, cuáles serán nuestros logros.

Elogios para una motivación adecuada

1. Si el reconocimiento es parecido a ‘¿Pudiste hacer completo el análisis sintáctico? ¡Qué inteligente eres!’, lo más adecuado sería decir algo así: ‘¿Pudiste hacer completo el análisis sintáctico? Es muy bueno que hayas aprendido a hacerlo’.



2. Lo mismo en el caso de que hayan resuelto un problema, pa el que la frase típica es ‘¿Solucionaste algo tan difícil? ¡Eso es muy inteligente!’, que la autora reemplazaría con ‘Me gusta que hayas encontrado una solución tan creativa al problema’.



3. Si la ocasión es felicitar a un graduado, habrá que evitar decir ‘eres un genio’ para preferir señalar el esfuerzo que habrá hecho para superar esa etapa.



4. Boaler sostiene que el mensaje ‘eres inteligente’ puede sonar muy motivador, pero que a la larga se convierte en perjudicial. La especialista en enseñanza de matemáticas ha notado que incluso sus alumnos más destacados son susceptibles de ser afectados por esta obsesión con la inteligencia. Si los padres les hicieron creer que son inteligentes porque sí y después eso no se comprueba en la realidad, el sentimiento de dificultad les resulta tan devastador que los lleva a dudar de ellos mismos o a rendirse directamente.



LA NACION (Argentina) - GDA