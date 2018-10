De Minerva a LinkedIn: las hojas de vida se transforman

Si bien no existe un modelo estándar para crear un ‘curriculum vitae’ (CV), y los expertos descartan la idea de un formato perfecto, es importante tener en cuenta que hay alternativas útiles para avanzar en los procesos de selección y lograr el empleo soñado. Enlaces con hipervínculos, códigos de respuesta rápida o QR, portafolios digitales y perfiles de redes sociales son solo algunas de ellas.



Antes, en Colombia, las hojas de vida se hacían con base en una plantilla general, conocida como el formato Minerva, que se vendía en las papelerías y en la que se incluían los datos escritos a mano.

Las personas incluían fotocopias de certificados o cartas de recomendación porque la concepción tradicional establecía que cuanto más extenso fuera el CV, más experiencia se tenía y habría mayor probabilidad de ocupar la vacante.



Ahora lo que más importa es la precisión y la brevedad al presentar la información. El foco se pone en la demostración de los logros alcanzados durante la trayectoria profesional y no en la cantidad de años trabajados. Para Mauricio Lee, gerente de recursos humanos de Google Latinoamérica, “una hoja de vida que solo contiene información laboral y académica está incompleta; carece de elementos altamente valorados, como los intereses, aficiones o logros”.

El contenido

Varios expertos coinciden en que la hoja de vida debe ser precisa, simple y directa. Es importante incluir la trayectoria laboral vinculada a los logros, la formación académica y un resumen de las preferencias por desempeñarse en ciertos cargos, destacando las habilidades con las que busca demostrarle al empleador que es apto para la vacante. “No se basa en qué tanto conocimiento tiene una persona, sino en la capacidad de desarrollar habilidades con ese conocimiento”, asegura Ximena Morgan, gerente de Empleos y Educación del portal elempleo.com.



Otra recomendación de los especialistas es que hay que deshacerse de las frases clásicas como “soy responsable, honesto y trabajador”, porque son cualidades que debería tener cualquier persona que desee ingresar a una corporación.



En cuanto a la trayectoria profesional, no solo se tienen que mencionar los puestos y las empresas en las que se ha trabajado, sino que hay que destacar los retos y los logros conseguidos durante ese tiempo. Según Natalia Palacio, psicóloga y especialista en desarrollo de talento, en este punto, “la información debe ser muy precisa. Cada una de esas experiencias de los retos y los logros debería estar escrita en primera persona”.



Otro elemento fundamental es la formación académica. Lee asegura que una tendencia del mercado laboral es mencionar los conocimientos obtenidos no solo de los estudios universitarios, sino de cursos o diplomados que permiten que la persona complemente su preparación. También considera que en la información personal se deberían agregar los ‘hobbies’, aptitudes, habilidades sociales e intereses. Datos que “permiten a las empresas elegir individuos integrales, es decir, no solo buenos trabajadores, también buenos seres humanos”, concluye.

Personalizado

La inclusión de enlaces que lleven a portafolios digitales, textos archivados, fotografías, premios, proyectos multimedia y redes sociales le permite al empleador identificar las variables que destacan del interesado en la vacante. “El país se está adaptando al cambio digital, pero lo importante es adaptar la hoja de vida al tipo de vacante al que se postula”, indica Daniel Parra, gerente de Permanent Placement de la agencia de empleo Adecco.



“No es lo mismo un currículum de un médico que el de un creativo, porque en el primero es relevante la claridad y el rigor, mientras que en el segundo toma importancia la creatividad a la hora de prepararlo”, señala Silvia Leal, experta en innovación, empleo y transformación digital.



Una sugerencia es que las hojas de vida no excedan las dos páginas ni que estén cargadas con muchos elementos gráficos. En el caso de los roles creativos, señala Lee, “sí es importante adjuntar portafolios y muestras del trabajo realizado. Con perfiles administrativos, la información debería ser más digerible”.



Aprovechar las herramientas digitales es otra de las recomendaciones: “Hablando de las posibilidades que nos trae la tecnología, hay que aprovechar los recursos de formatos, como los videos que permiten causar un impacto muy alto”, afirma Leal.

La importancia de la interactividad

Para Ramiro Luz, gerente regional de LinkedIn para Latinoamérica, las hojas de vida “deben ser flexibles porque hacen parte de un proceso continuo de interacción con las empresas. Las dinámicas de uso cambiaron y ahora las personas se preocupan por el propósito de la compañía en la que quieren entrar a trabajar”.



Esa interacción está dada por la necesidad de establecer contactos y relaciones públicas con el fin de tener referentes u oportunidades en el mundo laboral. Aunque esta conducta es tradicional, como cuando las personas buscan referencias con personas conocidas, profesores o amigos, el ‘networking’ se ha trasladado a las redes sociales con el fin de crear una relación horizontal de alcance global.



“El poder está en cómo tú interactúas con los otros. Ser visible con base en los contenidos que se comparten y compartir contenidos para mi red de contactos. Si ves algo clave, eso te proyecta porque les dice a las personas qué tipos de temas te interesan. Creas una imagen que es potente para la proyección profesional”, indica Luz.



En efecto, en el mercado hay empresas que prefieren que los candidatos ingresen sus datos a sus páginas web y desde ahí realicen ciertas pruebas antes de la entrevista. Aparte de la hoja de vida, con los datos de la persona y su experiencia, otra solicitud común es incluir los perfiles de las redes sociales para mirar a los potenciales empleados en diferentes ámbitos fuera de lo laboral. Para LinkedIn Colombia, esto es fundamental.



DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Escuela de Periodismo Multimedia

