El reto de formar niños creativos en casa

Estimular la creatividad de los niños debe ser una prioridad para los padres en este tiempo, cuando permanecen juntos en casa. A esta conclusión llegaron varios expertos consultados por EL TIEMPO, quienes consideran que con el cierre de colegios y jardines infantiles se redujeron de manera significativa los espacios de juego y exploración a los que los menores estaban acostumbrados.



Este cambio podría ser perjudicial, si se tiene en cuenta que los primeros cinco años son los más importantes en cuanto al desarrollo cognitivo y motriz de los más pequeños.

Así lo cree la psicopedagoga Vanessa Peralta: “En esta edad, tal vez lo más importante en el desarrollo de los niños sea la estimulación de la creatividad, ya que recién están aprendiendo a conocer el mundo que los rodea, a interactuar en sociedad y a desarrollar habilidades cognitivas que usarán toda su vida”.



Para Peralta, este tipo de acciones son muy importantes ya que de ellas se desprenden habilidades que son usadas a diario por el ser humano, incluso en la vida adulta, como la adaptación a nuevos escenarios, el trabajo bajo presión, la resolución de problemas, formulación de ideas, la innovación, entre otras.



“El problema es que muchas de estas habilidades se desarrollan en la actualidad en jardines infantiles y en colegios, principalmente, donde los niños están rodeados de un ambiente de juegos y actividades lúdicas que por lo general no se ven en el interior de las casas”.

Es por eso que el papel de la familia resulta muy importante en el contexto actual. De acuerdo con Johanna Eastman, pedagoga especialista en primera infancia, el principal error de los padres de familia es no involucrarse ni comprometerse en los procesos tempranos de los menores.



“Muchas veces se cree que el desarrollo creativo de los niños no es tan importante como, por ejemplo, la nutrición –dice Eastman–. Como padres, muchos suelen delegar la responsabilidad de incentivar la creatividad a los jardines. He atendido muchos casos en los que el tiempo en casa de los niños no incluye espacios de juego con los papás. Los hogares se vuelven un escenario de reglas estrictas en los que no hay lugar para la innovación o buscar nuevas formas de hacer las cosas”.



Para la experta, es importante tener en cuenta que la creatividad en los niños va más allá de los juegos y las manualidades y se trata de la “creación de un entorno que rete la mente de los más pequeños, en el que se genere una serie de pautas y normas que, en lugar de limitarlos, los lleve a asumir una posición más autónoma y a solucionar por su cuenta los diferentes obstáculos que se atraviesen en su camino”.



Las dos expertas recomendaron una serie de rutinas para hacer en casa.

Dejar que hagan las cosas por su cuenta

De acuerdo con Peralta, la vida cotidiana en casa debe servir como una experiencia que despierte los sentidos y la imaginación. Esto implica dar a los niños un espacio en el que se fortalezca su autonomía.



“Los niños deben aprender a tener cierto nivel de independencia. Vestirse y comer solos, organizar su habitación, cocinar en familia o cualquier otra actividad en casa que, de acuerdo con su edad, los haga sentir independientes. Así, buscarán por su cuenta la forma de dar solución a sus problemas”, anota la experta.



Esto no significa dejarlos solos y a la deriva. De hecho, la supervisión y acompañamiento de los padres son importantes para su aprendizaje, pero evitando a toda costa la sobreprotección, lo cual limita la creatividad.

Conozca a su hijo

“Un error muy común que veo en los hogares es que se cree que hay fórmulas mágicas, que hay solo un tipo de desarrollo creativo. Por ejemplo, se cree que poner a los pequeños a pintar siempre estimula su creatividad. Pero esto solo depende de cómo sea el niño. La creatividad no es solo arte. Hay quienes tienen habilidades de lenguaje o matemáticas, que les gustan las manualidades, la música o, por el contrario, los acertijos. Los papás deben reconocer esas habilidades y potenciarlas al máximo”, señala Eastman.



Para la experta, es importante saber llegar con un mensaje claro a los hijos. Esto implica conocer sus fortalezas y debilidades y guiarlos para que puedan explotar sus habilidades: “Si en adultos solucionar un problema en la oficina, desarrollar una idea de negocio, escribir un poema o hacer una obra de arte requieren creatividad, en los niños el proceso es igual”.

No dejar de lado el juego

Una vez se conozcan las habilidades de los niños, hay que hacer que el desarrollo de sus capacidades se haga de manera divertida. Algunas actividades recomendadas son crear historias con finales alternativos, juegos de roles (piratas, astronautas, guerreros, princesas), búsquedas de tesoros, entre otras.



“En este punto es importante que sean juegos en los que los padres se involucren, ya que los adultos pueden darles nuevas visiones para que ellos se arriesguen a imaginar y pensar de una nueva forma”, sostuvo Peralta.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducaciónET