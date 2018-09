7 claves para que los padres escojan el mejor colegio para sus hijos

Escoger el mejor colegio para los hijos es una decisión fundamental, pero que nunca resultará fácil de tomar. Y, si bien hoy existen cada vez más elementos cuantitativos a tener en cuenta, como la ubicación de las instituciones educativas en los ranking que periódicamente se publican en internet, para los padres muchas veces resulta difícil reconocer las fortalezas a nivel cualitativo de las opciones que contemplan.

Marta Yanet Castillo, presidenta de la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados da las siete claves que, según ella, deben tener en cuenta todos los padres de familia a la hora de escoger el mejor colegio para sus hijos.

1. Formación en principios



"Más que la formación en ciencia y en las otras áreas, los padres de familia deben fijarse en que los colegios que tienen como candidatos para meter a sus hijos tengan un fuerte énfasis en formación en principios y valores", asegura Castillo.



Los padres -dice- deben prestar especial atención a la misión y la visión de esa institución: “Esto incluye que tenga una formación integral, en la que no solamente haya preocupación por las áreas fundamentales, sino que también la haya por la convivencia, a través de proyectos transversales".



2. Formar emprendedores

​

Es fundamental que desde los colegios se incentive a los niños y jóvenes en habilidades para el liderazgo, dice la experta. “Y una buena manera para lograrlo es educando para ser emprendedores, para que sean propositivos, se interesen por formar empresas”, dice la pedagoga.



3. Idiomas

​

No se debe dejar de lado el aprendizaje de idiomas, que es una competencia fundamental en el mundo en que vivimos. “Los colegios estamos trabajando en inglés y francés, además de un buen castellano”, asevera.



4. Jornada única

​

“Que cumpla con la ley de la jornada única, para que tengan más tiempo de permanecer en la institución, no solo en el aula sino haciendo actividades por fuera de esta, que lleven a los estudiantes a ver la realidad de la sociedad en la que viven y a conocer otras formas de aprender.



5. Tecnología



La tiza, el tablero y el marcador son, cada vez más, cosa del pasado. Un colegio que avance en la tecnología y que ofrezca a sus estudiantes las mejores herramientas en este sentido, siempre deberá estar entre las primeras opciones.



6. Deportes



Los centros educativos que tienen un enfoque en deportes deben ser tenidos en cuenta porque este tipo de actividades ayudan a que los jóvenes sean más disciplinados, tengan menores riesgos de caer en vicios como la droga y los videojuegos. Además, los niños deportistas disfrutan y aprovechan mejor el tiempo libre, indica Castillo



7. Lectura crítica



En el mundo actual, es indispensable estimular el pensamiento crítico entre los jóvenes, pues de esta manera toman mejores decisiones. Y no hay mejor manera de lograrlo que a través de la lectura.



“Por eso, los niños deben leer, mínimo, 10 libros al año. Esta lectura deberá ser comprensiva, propositiva y reflexiva, que les ayude a construir su propio criterio", apunta Castillo.



REDACCIÓN EDUCACIÓN