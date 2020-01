Decálogo para empezar el año con positivismo

Javier Urra –reconocido doctor en Psicología y en Ciencias de la Salud de España– hace suyo el lema de “lo bueno si breve, dos veces bueno” y destila la esencia de los conocimientos y los descubrimientos que ha cosechado y divulgado durante su profusa trayectoria, en 90 lecturas de un minuto de duración cada una.

Profesor en el Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, primer Defensor del Menor en España y presidente de la red Europea de Defensores del Menor, Urra condensa en su último libro, 90 minutos psicológicos, valiosas claves para conocernos mejor y entender lo elemental de la vida.



Este psicólogo forense y académico de Número de la Academia de Psicología de España selecciona diez de esas noventa píldoras de sabiduría enfocadas en los aspectos positivos del psiquismo humano, para incorporarlas a nuestra vida cotidiana durante próximos meses del 2020.

1. Esperanza

“Este estado de ánimo nos brinda consuelo, nos ayuda a perseverar, desafía las adversidades y concreta las metas. Se asocia con el sentido de la vida, con creer que la existencia tiene un significado y un propósito”, afirma Urra, quien recomienda cultivar esta fortaleza psicológica, la que nos dice que cuando una puerta se cierra se abre una ventana, que va acompañada de la confianza y del entusiasmo, y que nos ayuda a conectarnos con los demás.

2. Diálogo interno

“Hablar con nosotros mismos, ayudar a planificar, ordenar y reflexionar determina en gran medida nuestros estados emocionales. Nos otorga eficiencia, facilita la concentración, permite resolver problemas, ayuda a decidir correctamente y alivia el estrés”, indica Urra.



“Por eso precisamos disponer de momentos de introspección, tranquilidad y soledad, para cultivar este habla autodirigida que también ayuda a reforzar el mensaje, a controlar las emociones y a inhibir las distracciones”, agrega.

3. Sentimientos

“La capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos es la inteligencia emocional. Se relaciona con nuestro sistema límbico, un cerebro que siente y dónde reside la memoria y se interpretan y dirigen las emociones hacia el comportamiento”, afirma Urra. También advierte que los centros de la emoción de esta estructura límbica influyen en el funcionamiento global del cerebro e incide en “los centros del pensamiento, lo que conlleva el riesgo de que actuemos antes de pensar, secuestrados emocionalmente por nosotros mismos”.

4. Cuida el cerebro

“El cerebro debe estar activo, estimulado. Por la música, la conversación, la lectura... También se puede avivar con los viajes, cultivando la amistad, disfrutando de algunas aficiones. En definitiva, aprovechando el tiempo y utilizando la memoria como gimnasia cerebral”, señala Urra. “No hay edad que no permita la creatividad. Solo hay que cuidar las neuronas cerebrales, desterrando el tabaco, evitando la tensión arterial alta, enfrentando la obesidad y el sedentarismo, caminando a diario y llevando una dieta equilibrada”, aconseja el psicólogo.

5. Optimismo

Para Urra ser optimista significa ser una persona entusiasta, con grandes esperanzas en lo que se propone conseguir y predispuesta a esperar resultados favorables. Apunta que el optimismo protege de la visión desesperanzada, se asocia al éxito y al bienestar, permite enfrentar situaciones estresantes y mejora el rendimiento en distintos ámbitos. “Puede ser trabajado y desarrollado, aunque debe ser inteligente: basado en la sinceridad con uno mismo y en ser realista”, puntualiza.

6. Curiosidad

“Cuando la curiosidad se potencia, no existe aburrimiento posible ya que esta poderosa motivación intrínseca se convierte en el motor e impulso para recordar y conocer novedades”, advierte Urra. Explica también que cuando nuestra mente se mantiene enchufada en busca de nuevos aprendizajes y conocimientos, hace que nuestro cerebro permanezca activo. Por ello, recomienda desarrollar la curiosidad leyendo, replanteándose situaciones corrientes, preguntando y resolviendo problemas de manera creativa, además de explorar todas las posibilidades.

7. Asertividad

“A la habilidad de ser claros y decir lo que queremos decir, pero también de saber pedir, negarse, o hacer cumplidos y formular quejas, sin herir los sentimientos ajenos, la llamamos asertividad. Una actitud de autoafirmación de nuestros derechos personales”, según Urra. “Para entrenar la asertividad hay que trabajar el contenido del mensaje, el habla fluida y segura y los aspectos no verbales de la comunicación (tono, postura corporal, contacto ocular directo), y también ejercitar la capacidad de negociar y entender otras visiones ajenas”, apunta.

8. Humor

“Si conoce a alguien que no ríe o no se ríe de sí mismo, ¡huya! Hay quien va serio por la vida como si la entendiera, pero el sentido del humor es prueba de inteligencia”, opina el psicólogo, para quien “es genial reírse con alguien, aunque no de alguien”. Además, sostiene que “la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa franca”. También aconseja captar de la vida aquello que puede despertar el sentido del humor y compartir lo mejor de nosotros, y anima a “regalar sonrisas, porque es muy barato y eficaz y nos hace vulnerables, tiernos y encantadores”.

9. Bienestar

“El denominado bienestar consiste en ser conscientes de que estamos vivos y en lo posible sanos”, explica Urra, para quien “lo que nos ayuda en general a ser felices es sentirnos bien con cómo somos y no con lo que tenemos, además de estar socialmente integrados”.



“Son los pensamientos y sentimientos positivos los que alimentan ese estado emocional definido como felicidad. Se enriquecen con la sociabilidad, la extroversión, la asertividad, el altruismo, la compasión y la empatía, entre otros rasgos de la personalidad”, recalca.

10. Prioridades

“Es esencial marcarse un objetivo central, vital y, a partir de ahí, anteponer prioridades, comprometiéndose con uno mismo, forjando la perseverancia, no dejándose robar el tiempo ni perderse en distractores, obligándose con la agenda, gustando de la puntualidad, aceptando la incertidumbre, avanzando siempre, usando los fracasos como fertilizante”, afirma Urra, y subraya que “el tiempo no se debe perder” y que son “los objetivos grabados a fuego, los principios, la coherencia, los valores y los hábitos los que nos permiten dar fruto personal y profesional, a la vez que nos indican que nuestra vida tuvo sentido, mereció la pena”.



