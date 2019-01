Los propósitos de nuevo año también son para los niños

El inicio de un nuevo año es la oportunidad perfecta para recapitular logros, desaciertos y lo que faltó por realizar. También es un momento propicio para agregar nuevas metas y propósitos.



Generalmente, los adultos, en la mayoría de los casos, se plantean bajar de peso (perder los kilos ganados en diciembre), dejar de fumar, aprender inglés, viajar, entre otros planes. Pero ojo, sus hijos también tienen proyectos y, por eso, “es importante trabajar en familia, padres e hijos, para establecer unos propósitos que convocan el esfuerzo colectivo y el individual”, asegura Ruth Stella Chacón Pinilla, docente-coordinadora de investigación del programa de Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad El Bosque.

“Esto quiere decir que debe hablarse con claridad acerca de cómo las acciones que realice cada uno contribuirán al logro de los sueños proyectados. Se trata de un trabajo mancomunado como familia, en que se reconocerán los intereses particulares para establecer los propósitos”, señala Chacón.



Los expertos indican que ayudar a los menores a establecer una lista de propósitos les permitirá desarrollar buenos hábitos. Juan Carlos Cuervo Ríos, profesor del Instituto de la Familia en la Universidad de La Sabana, dice que “las responsabilidades y, si se quiere, las obligaciones se convierten en un elemento positivo que ayuda a la adquisición de competencias, favorecen un desarrollo responsable y autónomo en las primeras etapas de la vida y garantizan un mejor desempeño a futuro”.



Para ayudarlos es aconsejable que los padres se cuestionen si han sido un ejemplo cumpliendo metas y propósitos. “Seguramente, algunos reconocerán que no han sido los más eficaces, no por falta de motivación, sino por no encontrar una forma para lograrlos. Las metas están llenas de emoción y motivación, pero fácilmente las abandonamos en corto tiempo. Y eso es lo que les enseñamos: prometemos y no cumplimos”, dice Isabel Cristina Bettin Vallejo, psicóloga de preescolar del Gimnasio Los Caobos.



En ese orden de ideas, para iniciar la construcción de las metas, hijos y padres deben dialogar sobre sus intereses y lo que desea cada uno a partir de estos. Para ello, “los objetivos no deben resultar de la imposición, sino que el adulto interprete lo que el niño quiere para orientarlo y ayudarlo a comprender y construir sus propósitos, que irán de la mano con los de la familia”, sugiere la profesora de la Universidad El Bosque.



Realizada esta orientación, es clave tener en cuenta para el planteamiento de los propósitos, en primera instancia, que sean viables y alcanzables, de acuerdo con las características de su contexto, posibilidades y oportunidades, así generarán satisfacción y alegría al lograrlos. En segundo lugar, “saber para qué lo quiere hacer es importante. Ese ‘para qué’ en ocasiones confunde, pero es mejor que el ‘por qué’. Porque el ‘para qué’ no juzga y el ‘por qué’, sí”, asevera la especialista del Gimnasio Los Caobos.



No olvide establecer un límite de tiempo para cumplir los propósitos, así como los términos. “El tiempo es fundamental. Los niños necesitan metas inmediatas y no a largo plazo. Eso les permite plantearse otro objetivo después de cumplir el primero. A ellos la sensación de ganar y cumplir les gusta y los motiva a ir por lo siguiente”, agrega la experta.

Tipo de metas

Para el docente de la Universidad de La Sabana, las metas “se deben ajustar a la edad de los niños y a la etapa evolutiva en que se encuentren”. En ese sentido, plantea sugerencias:



En edad preescolar: esforzarse por recoger y cuidar sus juguetes y ponerlos en el lugar adecuado. Arreglar la mesa después de comer. Permitir que sus padres le ayuden a cepillar sus dientes varias veces al día, y lavarse las manos después de ir al baño y antes de comer.



Para niños de 5 a 12 años: consumir alimentos sanos y agua todos los días. Encontrar y practicar un deporte como el baloncesto o el fútbol, o una actividad como saltar la cuerda, bailar o andar en bicicleta. Informar a un adulto de cualquier acto de hostigamiento que pueda ver o enterarse para ayudar a que la escuela sea un lugar seguro para todos.

Mejor por escrito

Los especialistas en el tema coinciden en que los propósitos deben ponerse por escrito y en un lugar público para que todos los integrantes de la familia puedan leerlos. De esta manera, el niño y los demás serán testigos del cumplimiento de estos.

“Plasmar los propósitos por escrito puede ser una alternativa, siempre y cuando no se convierta en una tarea impuesta que genere apatía, sino un ejercicio placentero para comunicar lo que se desea; se habla de la importancia de volver sobre ellos con frecuencia para interiorizarlos”, recomienda Ruth Stella Chacón.



En conclusión, es fundamental iniciar el proceso con pocos propósitos y con ayuda de un calendario para llevar a cabo un seguimiento. “Y lo más significativo, hágalo por algo que realmente lo motive a crecer como ser humano, lo otro queda en una vaga intención que no tendrá el motor ni la fuerza para seguir adelante”, puntualiza Vallejo.



