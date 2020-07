Consejos para alargar la vida útil de sus utensilios de cocina

Teniendo en cuenta que en la cocina conservamos y preparamos alimentos día a día, es fundamental mantenerla limpia y libre de bacterias. Diana González, directora técnica de Biggest S. A. (empresa de la Organización Casalimpia), resalta la importancia de adoptar hábitos de higiene en esta zona a la hora de almacenar, manipular y preparar la comida, así como en los mesones y alacenas.

“Debemos evitar la contaminación de los alimentos, de las superficies y de las herramientas con la cuales realizamos la limpieza”, dice González. No sobra decir que la falta de higiene puede ocasionar complicaciones para su salud y la de su familia.



Con la llegada de la cuarentena, muchos han querido probar nuevas recetas y otros han tenido que darse a la tarea de cocinar a diario. Sin embargo, no es un secreto que “lavar platos y mantener en buen estado los utensilios de cocina es la tarea doméstica menos deseada y para algunos la menos agradecida”, afirma Lina Daza, de la empresa de limpieza Eterna.



Teniendo en cuenta que nos relacionamos todos los días con esta área de la casa, es clave aprender a limpiar de forma adecuada los utensilios que destinamos a esta actividad y procurarles una vida útil más larga.



Estos consejos de expertos pueden servirle a la hora de hacer una limpieza exhaustiva:



– Procure usar esponjas antibacteriales y tener una para cada tipo de superficie. Existen artículos que deben limpiarse con mayor delicadeza y otros que requieren una limpieza más profunda.



– El lavaloza es un aliado perfecto para la limpieza de la cocina. Use aquellos con ingredientes naturales, como el aloe vera, que eliminen olores y desengrasen eficazmente los utensilios.



– Recuerde que las toallas y los paños absorbentes son ideales para el secado de los artículos de cocina. Guardarlos húmedos favorece la proliferación de bacterias y, en algunos casos, su deterioro y la aparición de óxido.



– Tener una cocina bien equipada facilita labores. A continuación encontrará algunas recomendaciones extras que le ayudarán a mantener su cocina y los utensilios como nuevos, según los expertos

Cinco claves

Cuide sus manos : es importante protegerlas de la resequedad que pueden provocar algunos productos y la constante exposición al agua. Se recomienda el uso de guantes en todas las labores de limpieza.

Use agua caliente: con agua caliente podrá quitar más rápido grasa y bacterias, sin tener que usar esponjas demasiado abrasivas que puedan dañar sus utensilios. También sirve para limpiar artículos de cocina nuevos.

Cambie a tiempo los utensilios : deben ser cambiados si presentan un daño que altere la funcionalidad y seguridad. Por ejemplo, una olla sin mango, un cuchillo sin filo o una olla a presión averiada podrían representar un riesgo.

Limpieza profunda: realice al menos una vez al mes una limpieza profunda de los artículos de cocina. Esto incluye recipientes que almacenan alimentos como sal o azúcar y un lavado profundo de los cubiertos.

No deje para mañana, lo que puede hacer hoy: luego de usar los utensilios, lávelos tan pronto como pueda. Así evitará que los residuos de alimentos y los olores se adhieran con más fuerza, haciendo que despercudirlos sea casi imposible.

Quitar manchas y malos olores

– Ollas y sartenes con teflón antiadherente deben lavarse con cuidado para evitar rayones. Llene de agua su olla o sartén, añada 2 cucharadas de bicarbonato, póngala al fuego y espere que hierva. Deje actuar por 10 minutos y luego remueva los residuos con una esponja suave.



– En ollas quemadas, hierva agua con bastante vinagre. Deje reposar y, con una espátula de plástico, despegue los residuos negros.



– Para quitar las manchas de café o té en las tazas y pocillos, corte medio limón y páselo sobre las zonas afectadas antes de lavarlas. El cítrico ayudará a removerlas con más facilidad.



– La tabla de cortar puede acumular manchas y bacterias. Un truco para eliminarlas es cortar medio limón y usarlo luego para extender una cucharada de bicarbonato de sodio sobre la superficie. Luego, lavar la tabla con esponja y detergente y enjuagar con agua caliente. Se recomienda secarla enseguida.



– Procure no apilar los platos unos sobre otros, sin poner un protector entre ellos para evitar que se rayen. Puede usar toallas de cocina.



– Para neutralizar olores, remoje los utensilios en agua tibia con vinagre antes de lavarlos.



– La sandwichera puede ser un reto. Para limpiarla, frótela primero con una toalla de cocina untada de aceite (puede ser de girasol o de oliva). Luego, con una espátula de plástico retire los residuos. Finalmente, quite la grasa con un trapo suave y húmedo.

MARÍA FERNANDA GAITÁN

Para EL TIEMPO