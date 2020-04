Padres, a enseñar a bebés lo que ya no pueden aprender en el jardín

Con el actual aislamiento, no solo lo adultos cambiaron su rutina para pasar a permanecer en casa en teletrabajo. Los más pequeños también se han visto afectados, ya que muchos bebés que acudían a diario a un jardín infantil ahora se encuentran todo el tiempo en casa.



Esto no solo significa un serio reto para los padres, que deben continuar con sus actividades mientras cuidan de sus hijos, sino que también es una situación que, si no se trata de manera adecuada, podría afectar el correcto desarrollo cognitivo y motriz de los bebés.

Así lo cree la psicopedagoga Leonor Bustos, quien asegura que el distanciamiento de los niños y niñas de hasta tres años de edad de estos entornos podrían retrasar y complicar el desarrollo de habilidades que por lo general el ser humano desarrolla en ese tiempo.



“El cerebro de un niño pequeño requiere de una constante estimulación con el fin de desarrollar una serie de habilidades, conductas y comportamientos típicos de los seres humanos. Pero si se pasa de un entorno creativo y social a uno cien por ciento íntimo y mucho menos estimulante, se puede generar un retraso”, asegura.



Dada la actual emergencia, en estos momentos se desarrollan varios estudios para determinar la afectación del aislamiento en el aprendizaje de los niños. Un ejemplo de estos esfuerzos es el del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) junto a la Universidad de Oslo con el cual se busca ver la afectación en el vocabulario de menores de más de veinte países.

La investigación, que se encuentra en proceso tiene que ver con lo que dice Bustos respecto a las falencias que la dinámica de estos días por la pandemia podría llegar a hacer lentos procesos que antes eran muy rápidos por los jardines infantiles.



“Esta es una de las razones por la que los expertos piden a los padres de familia inscribir a sus hijos a un jardín infantil a muy temprana edad, ya que allí adquiere capacidades sociales y motoras muy importantes. Pueden desarrollar más fácil la articulación de palabras cada vez más complejas, coordinación mano ojo, motricidad en sus extremidades y pautas de comportamiento en sociedad”, mencionó la experta.



Sin embargo, esto no quiere decir que estas afectaciones serán ineludibles, sino que son ahora los padres los encargados no solo de reforzar sino de liderar estos procesos de aprendizaje.



Así lo señala la también experta en temas cognitivos de primera infancia, Analía Martínez: “Esta situación por la que atraviesa el mundo no tiene por qué afectar a los bebés si estos se mantienen en un entorno creativo y de enseñanza, por lo que queda en manos de los padres estimular sus mentes y cuerpos para que no se retrase su proceso de aprendizaje. Si bien implica un gran reto de organización, se trata del futuro de los pequeños”.



De esta forma, las expertas señalan una serie de habilidades que son importantes reforzar de manera constante en casa para que los niños pequeños.

Estimular el vocabulario

El grueso de las habilidades de lenguaje se desarrollan entre los cero y los cinco años de edad, y dependen de muchos factores, como la interacción del niño con su entorno tanto con los demás.



“Al ser esta una etapa tan importante, se recomienda su estimulación temprana, no solo en el reconocimiento de las palabras sino en la pronunciación y el uso de ellas”, comenta Martínez.



Según la experta, es normal que los niños reconozcan palabras aún cuando no las pronuncien, por lo que un niño que no habla no es un niño que no entiende.



“A menudo los problemas se dan porque el menor se hace entender sin el uso de las palabras, por lo que no ve necesario hablar. Si el padre le hace caso solo con sus señas, gestos y sonidos, está siendo él mismo un obstáculo para que su bebé empiece a hablar”, añade.

Las expertas señalan una serie de habilidades que son importantes reforzar de manera constante en casa para que los niños pequeños FACEBOOK

TWITTER

De esta forma, se recomiendan los siguientes ejercicios y rutinas:



- Procurar no hacerle caso al niño si no habla. Esto puede obligarlos a expresarse de otra manera.



- No enseñarle solo palabras sino a articularlas. Es decir, incentivarlo no a que lo diga “pan”, sino “quiero pan”.



- Evitar hablar con balbuceos. Es preferible decirle “¿cómo está el bebé?” a “¿Cómo eta a bebé?”



- Hablarle de manera lenta y clara.



- Vocalizar bien, e incluso de forma exagerada, para que el bebé imite los gestos y sonidos.

Desarrollo de habilidades motoras

En esta edad también cobran importancia temas como la coordinación para gatear, caminar, tomar cosas y hacer actividades con las manos.



Según Bustos, en los jardines se realizan actividades que también se pueden desarrollar en casa como colorear, hacer bolas de papel, hacer figuras con plastilina y pintar.



En cuanto a lo relacionado con el desplazamiento, se recomienda retar a los niños a moverse, poniendo los elementos con los que juega fuera de su alcance, estimulando con esto acciones como caminar o gatear, según su edad.

La ida al baño

Uno de los temas que más preocupa a los padres es el paso del uso de pañales al baño. Por lo general esta acción se realiza en casa, pero los jardines pueden ser un gran apoyo.



Así las cosas, ahora será total responsabilidad de los padres enseñarles, y por ello lo más importante, concuerdan las dos expertas, es la paciencia.



Es importante también conocer cuando su hijo tenga ganas de hacer sus necesidades para enseñarle a usar el retrete (o la mica). Importante tener en cuenta no llenarlo de regaños en este punto si se hace en pañales o los pantalones, ya que apenas está explorando este nuevo mundo.

MATEO CHACÓN

REDACCIÓN EDUCACIÓN