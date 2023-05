Un programa de alianza entre el Ministerio de Ciencia y Colfuturo será la puerta de entrada para que 1.835 profesionales puedan viajar al exterior a completar sus estudios de educación superior en programas de maestría y doctorado.



A la convocatoria se presentaron 3.693 solicitudes, un número record en el Programa Crédito Beca, pero solo la mitad fueron escogidos por sus excelentes resultados académicos y por la elaboración del ensayo requerido como prueba de motivación para acceder al programa.

Dentro de las opciones de beca resaltan programas acordes a las carreras de Ingeniería, Administración de Empresas, Ciencias Sociales, Derecho y Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente.

,Los estudiantes podrán estudiar en Reino Unido, Estados Unidos, España, Australia y Alemania Foto: istockphoto

Así mismo, los beneficiarios del programa podrán estudiar en algunas de las mejores universidades de Reino Unido, Estados Unidos, España, Australia y Alemania, accediendo a prestigiosas instituciones como el Politecnico di Milano, University College London (UCL), London School of Economics & Political Science (LSE), Technical University of Munich (TUM) y The University of Queensland (UQ).



El programa tiene un valor de 76,4 millones de dólares, de los cuales 26,9 millones serán entregados por el Ministerio de Ciencia para apoyar la continuidad en la educación superior.



“Desde Minciencias, seguimos trabajando para que más colombianos tengan las herramientas y conocimientos suficientes, y enfrenten de manera innovadora los desafíos y retos de nuestra sociedad. Gracias a esta oportunidad, se logró apoyar a profesionales de distintas regiones del país. Este año nuevamente hubo un mayor número de mujeres seleccionadas, el 52 %, lo que evidencia nuestro compromiso por cerrar la brecha entre géneros. Invito a todos los beneficiarios a seguir contribuyendo al avance del país desde sus nuevos conocimientos”, comentó Yesenia Olaya, ministra de Ciencia.



De igual forma, cada estudiante será beneficiario de 50.000 dólares que podrán ser usados en gastos de matrícula, pasajes, seguros de viaje, gastos de sostenimiento y alimentación.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

