Paso a paso para aplicar a becas que ofrece China para colombianos

Es probable que lo primero que estén pensando al leer el titular de esta nota es si resulta seguro viajar a China por la situación del coronavirus.



La verdad acá es que si bien el coronavirus nació en una ciudad de ese país (Wuhan), hoy en día los casos de contagios que se registran allá son muy bajos. Prácticamente la pandemia está controlada.



Según datos de la Universidad Johns Hopkins, el país asiático no ha registrado en febrero más de 100 casos diarios. Del último día que se tiene registro es el 9 de febrero y para esa fecha se reportaron 40 contagios nuevos.



Sin embargo, hay que tener presente que el pasado 24 de diciembre fue descubierta una nueva variante de coronavirus en China que es de 50 % a 74 % más contagiosa que las otras cepas existentes, según los expertos.



Pese a esto, las cifras de casos no han aumentado significativamente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las oportunidades de estudiar allí, como sucede en la mayoría de países del mundo, están sujetas a cambios dependiendo el comportamiento del coronavirus.



Dicho esto, si usted tiene entre sus planes irse a estudiar a China, tenga en cuenta esta información.

Hay becas para estudios de maestría y doctorado

A través de un comunicado, la embajada de Colombia en China informó que gracias al marco del plan de trabajo educativo 2019-2022 suscrito entre ambos países, el Gobierno del país asiático "ofrece oportunidades para aquellos colombianos interesados en realizar estudios de maestría y doctorado en ese país".



Las becas son del 85% y, de acuerdo con el texto, incluyen: alojamiento que depende de la disponibilidad de cada universidad; remuneración mensual; seguro médico y matrícula.



Si le preocupa el idioma, la embajada explicó que la beca también le da la posibilidad de aprender mandarín por un año. Eso sí, el beneficio no le cubre el gasto de los tiquetes aéreos.

Los pasos para aplicar

Tanto para los procesos de maestría, como para los de doctorado, el proceso debe realizarse directamente en la página del Icetex. Allí usted debe tener en cuenta lo siguiente:



Para las maestría, el aspirante debe ser mayor de 22 años y menor de 35; tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3,7/5,0; contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional en el área del programa a realizar y gozar de buena salud física y mental.



La documentación requerida debe estar en español y en ella tiene que ser muy claro respecto a su aceptación o rechazo del año de estudio de mandarín previo al programa a realizar que se enseña en este idioma o en inglés.



¿Qué papeles le piden? Formulario del Gobierno oferente, preadmisión de la Universidad a la que desea ingresar, título universitario, certificado de notas universitarias, certificado de experiencia profesional, certificado de salud y carta de compromiso regreso al país.

"Es indispensable que los aspirantes se pongan en contacto con el Departamento de Admisiones de las universidades en China con antelación para realizar los trámites correspondientes a la solicitud de preadmisión. En caso de que no se cuente con carta de preadmisión, el Consejo de Becas de China será quien, al azar, asigne la universidad al aspirante", explican.



Si desea conocer más información de los programas ofrecidos, puede ingresar a este enlace. Tenga en cuenta que las universidades chinas a las que podrán aplicar para esta convocatoria son aquellas con el símbolo "*" en rojo.



El Icetex aclara que los aspirantes a becas no podrán presentarse a más de un programa simultáneamente. También enfatiza en que si los beneficiarios del crédito educativo se encuentren en mora, no podrán participar en un programa de beca internacional.



Si desea ampliar toda esta información, puede visitar esta página.

Si quiere estudiar un doctorado:

Los requisitos son prácticamente los mismos que explicamos anteriormente, pero estos dos aspectos cambian: el aspirante debe ser mayor de 23 años y menor de 40 años y además, tener un promedio mínimo de notas de maestría de 3,7/5,0.



La documentación que piden es la misma, salvo que en este caso los certificados de título y notas deben ser de su maestría. Pilas porque no aceptan certificados descargados de internet.



Si desea saber más, ingrese a este link.

Quedan pocos días

Si usted cumple con los requisitos, tiene el deseo de aprender en el exterior y la voluntad de seguir formándose profesionalmente tenga en cuenta que hay plazo para enviar todos los documentos hasta el próximo 22 de febrero.



La duración de los programas son entre tres y cuatro años, iniciando el próximo 1 de septiembre de 2021 y finalizando en la misma fecha del año 2025.

ELTIEMPO.COM