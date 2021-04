Estas es la oferta educativa universitaria que ofrece Nueva Zelanda

A pesar de las dificultades vividas durante el 2020, la educación superior internacional continúa respondiendo a las necesidades de profesionalización de las personas y, además, se consolida como una de las acciones de cambio e impacto social más importantes a nivel global.



Le puede interesar: ¿Quiere aprender inglés? Aplique a estas becas del British Council



Diferentes instituciones de educación en el mundo, que acogen estudiantes internacionales, han trabajado los últimos años en incorporar prácticas que se sumen a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

La implementación de metodologías que formen profesionales con bases en salud y bienestar, la vida en la tierra y la vida bajo el agua, hacen parte de las apuestas de los centros educativos.



En este contexto, las universidades del continente oceánico son algunas de las que se destacan, pues vienen asumiendo un rol de liderazgo en estos temas y en cómo abordar cada objetivo; procurando tener un impacto positivo en la sociedad.



“La visión educativa que tiene Nueva Zelanda en la formación de los profesionales del futuro, se alinea con la historia, el idioma, las tradiciones y el enfoque medioambiental del pueblo originario del territorio”, asegura Javiera Visedo, directora de Educación de Education New Zealand para Chile y Colombia.

También le recomendamos: El continente perdido que tardaron 375 años en encontrar

Opciones para elegir

De acuerdo con el The World University Rankings, The University of Auckland, ubicada en Nueva Zelanda, ha mantenido su primer lugar en la clasificación general del año pasado. Esta institución obtuvo una puntuación alta en el ODS 14 (vida submarina) y el ODS 3 (buena salud y bienestar para las personas). Asimismo, consiguió una alta puntuación en igualdad de género y ciudades y comunidades sostenibles. Apareció entre los 20 primeros en 12 de los 17 Objetivos.



La universidad se dedica a promover el trabajo de los ODS y ha trabajado con otras instituciones de educación superior de Nueva Zelanda para crear un plan nacional cohesivo para contribuir a los ODS.



Auckland University of Technology (AUT), University of Otago, Victoria University of Wellington y Massey University son los otros centros educativos que hacen parte del ranking por impulsar diferentes ODS en sus planes y comunidad estudiantil.

¿Qué oferta de carreras universitarias hay en Nueva Zelanda?

De acuerdo con Visedo, un colombiano en Nueva Zelanda tiene la opción de estudiar carreras universitarias como Negocio y Comercio, Ingeniería y Construcción, Bellas Artes, Diseño y Arquitectura, Medicina, Ciencias de la Salud, Lenguaje, Cultura y Globalización, Historia, Literatura y Filosofía, Matemáticas, entre otras.



Dichas carreras pueden ser cursadas en universidades como lo son: Auckland University of Technology (AUT), University of Otago, Victoria University of Wellington y Massey University. Estas entidades están dentro del listado de las mejores universidades del mundo, según la lista de World University

¿Qué requisitos se exigen?

Una vez se haya elegido su escuela, es necesario reunir la documentación requerida, así:

Generalmente se solicita una copia del pasaporte, certificados médicos, informes escolares y resultados de exámenes estatales. En algunos casos se debe pagar la tarifa del formulario de solicitud, el cual se tiene que diligenciar y enviar a la universidad a la que se está aplicando. Usualmente se realizará una entrevista, es posible que se efectúe por videoconferencia. Presentar un examen para certificar el nivel de inglés del aspirante. Envíe su solicitud. Pague su depósito o las tarifas completas una vez que haya recibido una oferta en efectivo condicional.

¿Qué requisitos se exigen para estudiar en una institución terciaria?

Elija una institución y programa. Compruebe las tarifas y los requisitos de entrada. Usted tendrá que proporcionar evidencia de que cumple con los requisitos de idioma inglés para los estudiantes universitarios u otros estudiantes terciarios. Recopilar documentos. Estos pueden incluir una copia de su pasaporte, transcripciones académicas y resultados de pruebas en inglés. Es posible que los documentos necesiten estar en inglés o traducidos al inglés, y es posible que se le pida que proporcione copias certificadas. Presentar solicitud. Recibir una oferta de lugar.. Pagar tasas.

Se recomienda ingresar a https://www.studyinnewzealand.govt.nz/ para investigar las ofertas académicas, ciudades y universidades.

TENDENCIAS - EL TIEMPO

Lea también en Vida:

Helicóptero Ingenuity de la Nasa ya está en el suelo de Marte

Media en las pruebas Saber 11 es hoy 10 puntos menor que en 2016

Estas son las medidas para viajeros nacionales e internacionales