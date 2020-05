Congresistas piden alivios para universidades privadas

Por medio de una carta, un grupo de congresistas se sumó a la petición que recientemente realizaron rectores de varias universidades privadas del país, con el fin de pedir alivios financieros para este sector.



El panorama para la educación superior en el país no luce nada alentador en el marco de la actual emergencia sanitaria. Varios centros educativos, así como la Asociación Colombiana de Universidades (Ascún) señalan que en el siguiente semestre se podría presentar una considerable reducción en la cantidad de estudiantes matriculados, tanto nuevos como antiguos, la cual se estima en el 50 por ciento.

Ante esto, los representantes a la Cámara se dirigieron al presidente Iván Duque con el fin de solicitar que se tomen medidas destinadas a salvar a estas instituciones y así garantizar que no se reduzca la cobertura en la educación superior, que actualmente alcanza el 53 por ciento.



“Las universidades son grandes generadoras de empleo formal, retienen, desarrollan y promueven gran capital social del país, aportan a la investigación en ciencia y tecnología e incluso contribuyen en grado sumo, con millonarias inversiones, a la recuperación urbanística y del entorno, como ha sucedido en el centro de Bogotá”, se lee en el comunicado.



La carta enumera muchas de las obligaciones financieras adquiridas por las universidades y que deben cumplir a pesar de que sus ingresos posiblemente se vean reducidos el próximo semestre. De esta forma, menciona gastos como la transformación, adquisición y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica como parte del cumplimiento de los estándares de calidad, así como las garantías salariales de sus docentes y demás empleados, y pago de créditos.



“Si no se toman decisiones apropiadas y de urgencia la educación superior y en particular la privada, corre el riesgo de incurrir en un retroceso de varios años”, señalan los congresistas.



Ante esto, los representantes propusieron tres medidas que, consideran, sería un alivio para las universidades y daría respuesta a sus peticiones:



En primer lugar, un periodo de gracia adicional a los créditos adquiridos para financiar la infraestructura educativa por medio de Findeter.



Así mismo, se pide que el Gobierno garantice el acceso a créditos de capital de trabajo para las universidades. Por último, se solicita “ capitalizar considerablemente con recursos al Icetex, para otorgar créditos de matrícula con énfasis en estratos 1, 2, 3 y 4, pero también a los estratos 5 y 6, así como la reducción transitoria de los intereses en créditos vigentes también para los estratos 1 y 2.



REDACCIÓN EDUCACIÓN - @EducacionET