'Icetex podría condonar parte de los créditos educativos'

El Consejo de Estado emitió un concepto en el que asegura que el Icetex "puede desarrollar acuerdos de pago en los que, como última estrategia para la recuperación de cartera, se condone parte de lo adeudado en el crédito educativo".

La alta Corte explicó que este mecanismo se podría utilizar teniendo en cuenta las condiciones del mercado financiero.



"El concepto precisa que este mecanismo es viable siempre y cuando se efectúe como último recurso para la recuperación de cartera, se haga de acuerdo con las condiciones generales del mercado financiero, y no se condone totalmente el capital, salvo que se expida una norma legal que así lo autorice", señaló el Consejo de Estado.



Es importante resaltar que esta decisión no es vinculante, es solo una respuesta a varias preguntas que planteó el Ministerio de Educación "en relación a la viabilidad legal de condonar capital en los procesos de normalización de cartera del Icetex".



"En todo caso, estas operaciones estarán sujetas a la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional", señaló el Consejo de Estado.



La respuesta de la corporación fue emitida el 30 de abril de 2018 y hasta ahora se hace pública, en la coyuntura del paro nacional estudiantil y la mesa de negociación.



Si bien en ese espacio se ha concertado la necesidad de reformar el Icetex, la respuesta del Consejo de Estado no se relaciona con las negociaciones que se adelantan entre el Ministerio de Educación y estudiantes de universidades públicas.



EDUCACIÓN