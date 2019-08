Con ludoteca buscan atender a la niñez en el barrio Pescaíto

"El papá de Carlos Vives siempre lo llevaba a las prácticas de fútbol. En esas jornadas, Carlos pateaba y yo no me dejaba meter un gol. Así, poco a poco, afianzamos nuestra amistad. Un día viajamos juntos a Cúcuta. Él (Carlos) se metió a la piscina y sin razón alguna, se estaba ahogando. Mi persona se metió y lo saqué".

Ese es el relato Maximiliano Robles, el mítico exarquero del Unión Mangdalena, recordando -desde su casa en el barrio Pescaíto (Santa Marta)- cómo le salvo la vida a Carlos Vives hace más de 30 años.



Caminar por el famoso barrio el Pescaíto es conocer de cerca la cultura futbolística de Colombia. Pero, sobre todo, es ser testigo de cómo ese lugar lucha por mitigar problemáticas relacionadas con salud, educación, familia y niñez, y microtráfico, entre otras dificultades.



Para atender esos problemas, la Fundación Tras la Perla, creada por el Carlos Vives y la compañía DirecTV, diseñaron un plan para construir una ludoteca en un barrio que es de contrastes: colinda con uno de los muros más altos y grandes del puerto de Santa Marta, que se entrelaza con las casas de sus habitantes, construidas a partir de la arquitectura republicana (de puertas grandes y edificaciones coloridas).



Eber Cantillo, coordinador local de Tras la Perla y líder social del barrio, explica que la ludoteca, llamada La Casa de los Pescaíteros, es el primer proyecto que hace parte de la renovación urbana de Pescaíto.



"En este espacio los niños podrán recrearse y aprender. Los adultos podrán ayudarlos a que sueñen de una mejor manera y a tener una alternativa diferente a estar en la calle", explica Cantillo, durante un recorrido por el vecindario.

En este espacio los niños podrán recrearse y aprender. Los adultos podrán ayudarlos a que sueñen de una mejor manera y a tener una alternativa diferente a estar en la calle FACEBOOK

TWITTER

Iglesia Nuestra Señora Del Carmen, ubicada en el barrio Pescaíto. Foto: Hector Candelario El Rincón de Lola, el bar más famoso de Pescaíto. Foto: Hector Candelario

El joven tiene 25 años y ha vivido toda su vida en ese lugar. Él, al igual que varios líderes sociales de la comunidad, busca un cambio en Pescaíto.



"El principal problema que tiene el barrio sigue siendo el tema del microtráfico. Las autoridades han hecho su mejor esfuerzo, pero hay que seguir atacando esa problemática. Es importante, también, garantizarle educación a la comunidad, pues así las personas podrán buscar nuevas oportunidades legales", reflexiona Cantillo.



Ante estas problemáticas, la compañía DirecTV decidió implementar un proyecto llamado 'Corazón Profundo' que apunta a la solución de cuatro retos: educación,

vivienda, ambiente y espacio público, familia y niñez, economía y cultura, según explica Luis Guillermo Hernández, gerente de Responsabilidad Social de esa empresa.



"Lo que hacemos en responsabilidad social es que por cada valor de negocio tenemos una línea de inversión (...). Pudimos haber hecho la fácil, por ejemplo, haciendo torneos deportivos o regalando camisetas, pero hacemos la responsabilidad social que necesita el país: conociendo las problemáticas y, a través de voluntariados de alto impacto, dar solución a temas de infraestructura pero también dejando a las comunidades empoderadas", dice Hernández.



En ese sentido, la empresa decidió crear la ludoteca en Pescaíto como un ejemplo de educación, renovación e innovación para el barrio. "Son más de 1.400 millones de pesos invertidos en todo el componente de infraestructura y voluntariado, que se hizo realidad gracias al trabajo de 70 voluntarios de todo América Latina y 80 voluntarios locales", agrega el gerente.

Así lucía la casa de la familia de Eber antes de convertirse de ludoteca. Foto: DirecTV El proceso de construcción de la ludoteca duró aproximadamente 7 meses. Foto: DirecTV La ludoteca, llamada La Casa de los Pescaíteros, es un espacio de formación y desarrollo de actividades para atender a más de 1.000 menores de edad. Foto: DirecTV La ludoteca será un ejemplo de educación,renovación e innovación para el barrio. Foto: DirecTV

"El barrio está ubicado en una zona estratégica de Santa Marta y la ludoteca se encuentra en la mitad de Pescaíto. El impacto es que la comunidad la use para modificar algunos comportamientos que están arraigados a la cultura, como es el embarazo adolescente y algunos problemas de consumo de drogas", continúa Hernández.



La Casa de los Pescaíteros tiene una historia particular, pues antiguamente era propiedad de la familia de Eber, el líder social. "Era la casa de mis abuelos, que fue heredada por mi mamá y por unos tíos. Decidimos venderla porque debíamos solucionar la herencia, pero menos mal quedó en buenas manos", relata el joven.

Durante la inauguración, Carlos Vives, junto con su esposa Claudia Elena Vásquez, expresaron que la construcción de ese espacio era un sueño que querían cumplir desde hace muchos años.



"No quería que mis sueños se quedarán por ahí. No es fácil servir y hacer lo correcto. Para mí lo más importante es enviarle un mensaje al barrio: unidos vamos a lograr cosas. Nuestra historia radica en que hemos estado separados y creo que con la ludoteca nos podemos conectar (...). Este espacio contará con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta para que sea sostenible y no se nos destruya", dijo Vives en rueda de prensa.



EDUCACIÓN

Con invitación de DirecTV