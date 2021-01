Con el incremento de casos de covid, ¿cómo será el regreso a clases?

Entre la tercera semana de enero y la primera de febrero se estará llevando a cabo el regreso a clase en los colegios del país. Un proceso en el que se empezará a aplicar el modelo de alternancia (un regreso progresivo y gradual a las aulas, sin dejar de lado las clases virtuales y la educación en casa).

Sin embargo, cada región se comportará de manera diferente. En Bogotá hay 695 instituciones educativas de todos los niveles habilitadas por el Distrito para el regreso a clases presenciales, de las cuales apenas 83 son colegios oficiales, mientras que 444 son colegios y jardines privados.



Pero el caso contrario es el de Huila, donde la Secretaría de Educación ya anunció que en enero ningún colegio iniciará con labores presenciales, mientras se hace el proceso de alistamiento. La primera apertura de las aulas se realizará en febrero o marzo.



Ahora, el avance vertiginoso de la pandemia del covid-19 durante las últimas semanas tiene en vilo el regreso a clases en las diferentes instituciones educativas de Cali. Aunque según la Secretaría de Educación Distrital, estaba todo listo para arrancar el 25 de enero de este año, las cifras de contagios llevaron a poner como nueva fecha el 1.º de febrero, a la espera de cómo se desarrolle la emergencia sanitaria.



“Hay que esperar la evolución de la pandemia, recordemos que no se pueden hacer proyecciones de corto y mediano plazo. Todas las proyecciones son semanales y las hace la Secretaría de Salud, y es partir de esos criterios que nosotros podemos tomar las decisiones”, explica el secretario de Educación, William Rodríguez Sánchez.

Para el caso de Medellín, las clases arrancarán el 25 de enero, y no se adoptará un modelo único para todas las sedes y las condiciones se adecuarán según la infraestructura y contexto de cada establecimiento.



“El modelo de alternancia, que lo he reiterado, no son todos al mismo tiempo, en el mismo lugar ni a la misma hora (…) Ahora, habrá el 50% de la capacidad de un establecimiento educativo y podría ser incluso el 35 % de acuerdo con la capacidad de infraestructura de cada uno de los colegios”, dijo la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo Ruiz.



Para implementar la alternancia en Medellín, el Ministerio de Educación Nacional este año giró 1.300 millones de pesos por el Fondo de Mitigación Económica y, de otro lado, la Alcaldía aportó más de 3 mil millones de recursos para dotar a las instituciones educativas, sobre todo en lavamanos, geles, termómetros y tapetes, entre otros implementos.



En Cartagena, el inicio de clases en la ciudad está previsto para el 25 de enero. En este caso, cada institución decidirá si retoma las clases presenciales o remotas.



"Para este plan, se tiene en cuenta diversas variables como la caracterización de la comunidad escolar, su vulnerabilidad frente al virus y las condiciones de infraestructura educativa de los colegios, entre otras", señaló la secretaria de educación de Cartagena, Olga Acosta.



De acuerdo con los protocolos establecidos por los ministerios de Educación y Salud, el cuidador o padre de familia tendrá la última palabra sobre el regreso presencial o virtual.



Finalmente, todo podrá cambiar de acuerdo a la situación sanitaria. Esto quiere decir que si se aplican otras medidas restrictivas por nuevos picos, los colegios podrían permanecer cerrados, dando clase solo de manera virtual o con otras estrategias desde casa.

