Con campaña contra xenofobia celebran el Día Internacional de la Infancia

La emoción de Santiago cuando habla de sus amigos debería ser la misma de todos los niños y niñas en Colombia; él es venezolano, vive y estudia en Bogotá, y así respondió cuando Acnur Colombia le preguntó si sus compañeritos de colegio eran sus súper panas: “Son súper mega panas, porque son mis amigos. Unos son colombianos, otros son venezolanos, y todos son chéveres; nunca nos peleamos, a veces tenemos problemas, pero nunca nos decimos tú eres de este país”.

A diferencia de otros niños venezolanos radicados en Colombia, que deben jugar o estudiar solos por el rechazo y la discriminación, Santiago no tiene ni idea qué es la xenofobia, y esto es gracias a sus compañeros.

Niños y niñas que pueden verse y escucharse en miniseries como Súper panas y Amigos sin fronteras, que fueron creadas por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Acnur para promover la integración y desalentar la xenofobia; dos productos comunicativos que hoy están siendo compartidos en colegios, instituciones, empresas y medios de comunicación que quieran sumarse a restarle oxígeno a la discriminación.

"Súper Panas es una miniserie de nueve capítulos que trata sobre las habilidades que los niños y niñas pueden poner en práctica cuando observan manifestaciones de xenofobia o son víctimas de ellas.

Amigos sin fronteras es un recorrido por el país junto a niños, niñas y adolescentes colombianos y venezolanos que han descubierto cómo los enriquece el encuentro con los demás.

Desde Riohacha hasta Pasto, pasando por Tocancipá, Bogotá, Rionegro, Medellín, Barranquilla y Cúcuta, esta miniserie, de 13 capítulos, demuestra que la amistad vence las fronteras.

Además de facilitar estos contenidos a todos los que quieran sumarse a estas iniciativas, la campaña Somos Panas Colombia de Acnur, habilitó este mes sus canales de comunicación para promover los derechos de todos los niños y niñas sin consideración de fronteras.

“En este mes queremos sumarnos a las voces que alrededor del Día Internacional de la Infancia hacen un llamando a poner en el centro de la reflexión los derechos de los niños y niñas; pero también sus sueños, sus esperanzas, su fuerza y sabiduría para impulsar cambios positivos. Ese es el principio que impulsamos en Súper Panas, en el trabajo conjunto que hacemos con Unicef: los niños y niñas nos enseñan y nos guían sobre cómo ser más empáticos y construir conjuntamente entre colombianos y venezolanos", asegura Rocío Castañeda, Oficial de información Pública de Acnur en Colombia.

Cuatro consejos de la campaña 'Súper Panas' para los niños

Súper Panas propone también a los niños, niñas y adolescentes en Colombia cuatro habilidades que pueden poner en práctica cuando observen o sean víctimas de manifestaciones de xenofobia:



Relaja tus músculos; tus ideas son más fuertes: cuando se presenten situaciones de tensión respira profundo y tómate un tiempo para entender que pelear no es la respuesta. Debemos concentrarnos en las ideas y hablar tranquilamente sobre nuestras diferencias. Las ideas son más fuertes.

Ponte en los zapatos del otro antes de juzgar: ¿Cómo te sentirías si estás viviendo un momento difícil, en un país que no conoces o en una ciudad distinta a la que creciste? Hay que entender cómo se siente el otro (sin importar su nacionalidad).

No generalicemos, no todo el mundo es igual: muchos niños venezolanos están pasando por un momento difícil. Muchos niños colombianos también. Cada uno tiene una situación diferente; debemos conocer la situación de cada uno y saber que no todos vivimos igual.

La xenofobia no es un juego: si eres de los que le gustan los chistes recuerda que las burlas crecen y crecen y se convierten en violencia. Apliquemos este consejo siempre y unámonos para que los derechos de los niños, niñas y adolescentes colombianos y los venezolanos no sean vulnerados.

