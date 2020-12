¿Se han cumplido los acuerdos del 2018? Mineducación responde

En diciembre de 2018, y luego de meses de intensas protestas, movimientos estudiantiles y el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación, firmaron un histórico acuerdo con el que se dio fin al paro, pero que planteó serios retos en materia de inversión y políticas públicas.



Dentro de lo pactado se encuentran puntos claves en el sector como recursos por 4,5 billones de pesos, reducir el déficit fiscal de las instituciones de educación superior (IES) y la reforma integral del Icetex.

A dos años de ese acuerdo, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, explicó a EL TIEMPO los avances realizados por el Gobierno, y se refirió a las críticas de los estudiantes, así como al tenso momento que atraviesa la mesa de diálogo de la reforma al Icetex luego de que los usuarios se negaran a continuar participando.



¿Qué ha pasado en estos dos años?



En estos dos años hemos honrado todos y cada uno de los compromisos suscritos, no solamente con más de diez sesiones de reuniones de trabajo con la mesa, sino con 104 reuniones técnicas. Parte del avance de este acuerdo es lograr que muchas entidades del Estado trabajen en conjunto.



Además de Mineducación, ha participado Minciencias, Minhacienda, el DNP, la Federación de Departamentos, el Congreso, el Ministerio de Minas, Alta Consejería de Derechos Humanos, Contraloría, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Mintrabajo. En primera instancia, el acuerdo incorpora 4,5 billones de pesos para el cuatrienio. Al momento, entre 2019 y 2020 hemos honrado con $ 2,2 billones.



¿De dónde van a salir los otros $ 2,3 billones restantes?



Estos recursos corresponden a los presupuestos de 2021 y 2022. Los del año que viene ya fueron aprobados dentro de los $ 47,3 billones del sector educación y haremos lo propio para el último año de gobierno. Si uno compara esto con incrementos anteriores, equivalen a que en cuatro años se realizará una inversión que corresponde a lo de los últimos doce años.



Y cabe recordar que por motivo de la pandemia se dio una respuesta adicional para apoyar a los estudiantes de instituciones públicas, logrando, gracias a varios actores como alcaldes y gobernadores, una reducción en la matrícula muy importante, beneficiando a más de 611.000 estudiantes.



Pero los representantes estudiantiles permanecen críticos con los recursos que se han asignado al sector...



Todos tenemos que hacer equipo por la educación del país. Siempre hay oportunidades de mejora y de seguir adicionando recursos al sector. Pero eso no puede obviar reconocer el avance que es importantísimo. Van tres años consecutivos siendo el sector de mayor presupuesto. El esfuerzo del Gobierno y de la comunidad educativa debe estar de la mano en trabajar por ver el impacto de este dinero en la calidad.

¿Cuáles son los compromisos que asumirá el Gobierno para cumplir los acuerdos?



Llevamos 28 meses trabajando continuamente por la educación y particularmente por honrar los compromisos. Ya estamos mostrando resultados, ya no son solo propuestas o ideas. Y también hemos generado otras respuestas para beneficiar a los estudiantes, como el plan de alivios de Icetex y el Fondo Solidario. Esto demuestra que no solo en el marco de los acuerdos, sino de la coyuntura que hemos tenido, los estudiantes han sido nuestra prioridad.



¿Cómo avanza la reforma integral al Icetex?



Se han hecho 18 sesiones de trabajo, en las cuales se han materializado temas como el plan de alivios, los nuevos mecanismos de apoyo e información al estudiante, nuevas alternativas y características del portafolio de servicio y se avanza en la formulación del proyecto de ley para la transformación y fortalecimiento de la entidad.



Sin embargo, los usuarios y estudiantes se levantaron de la mesa, que califican como un ‘comité de aplausos’. ¿No deslegitima esto a las negociaciones?



Esas sesiones de trabajo dan cuenta de la voluntad nuestra. Siempre han estado convocados todos los colectivos estudiantiles, pero además los rectores y distintos actores. Esta es una reforma que requiere el país de cara a las necesidades de las familias.



¿Se ha logrado disminuir la deuda de las universidades?



En cuanto a recursos de pasivos, fueron asignados 400.000 millones de pesos en los últimos dos años, y para el año que viene se aprobaron otros 100.000 millones.



En el acuerdo estaba suscrito poder dirigir estos 500.000 millones de pesos al pago de pasivos en los cuatro años del periodo de gobierno, pero además se han dado recursos para el fortalecimiento de sus finanzas, como excedentes de cooperativas y una bolsa de recursos para 11 IES técnicas y tecnológicas que no recibían presupuesto de funcionamiento del Gobierno.



¿Cómo va el mejoramiento de la infraestructura física?



En este punto se avanzó en proyectos por más de 583.000 millones. Al momento, ya cuentan con aprobación 29 proyectos de 23 instituciones por 309.000 millones. Seguimos trabajando en este aspecto, acompañando técnicamente a las universidades para la formulación de los proyectos a fin de poder pasar a la asignación de regalías.



¿Qué pasó con el componente de becas de los acuerdos?



En relación con las Becas de Excelencia Doctoral del Bicentenario, se asignaron los recursos para 1.000 becas propuestas para el bienio, destinando los 250.000 millones de pesos apropiados, y para las convocatorias de fortalecimiento de capacidades institucionales y de investigación de las IES públicas se asignaron $ 250.000 millones.



¿Y el apoyo a profesores?



En cuanto a los maestros, docentes y directivos, se logró la aprobación en 2019 de la ley 2010, mediante la cual se incorpora una exención tributaria para este personal de universidades públicas.



Otro clamor estudiantil fue por la calidad. ¿En qué se ha trabajado al respecto?



Todo lo que se mencionó anteriormente tiene un impacto en la calidad. Pero, adicionalmente, en el presupuesto bienal del año 2018 fueron incorporados $ 1,5 billones para la educación pública para formación doctoral, fortalecimiento de capacidades científicas e inversión. En relación con los recursos equivalentes a los saldos apropiados y no comprometidos, en 2020 se destinaron recursos por 78.256 millones para una nueva convocatoria para financiar iniciativas de investigación con proyectos de tecnología, innovación y desarrollo.

Para el 2021 hubo un incremento en los recursos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de un 74 por ciento. Adicionalmente, un fortalecimiento a los laboratorios de las IES públicas por 104.000 millones de pesos.



Con Minciencias se han realizado 12 sesiones de trabajo para discutir y avanzar en mecanismos de fomento, calidad e impacto de las investigaciones en Colombia, en diversas áreas.

Juan Camilo Muñoz, representante al Consejo Superior

la U. de Caldas

Entre 2019 y 2020 a las universidades públicas se les aumentó la base presupuestal en 7,5 puntos porcentuales, lo que equivale a 365.000 millones de pesos nuevos. Además, por excedentes de cooperativas se han asignado casi $ 95.000 millones.



Esto es una prueba de que luchar sí paga, que sí podemos salvar a las universidades con movilizaciones masivas, creativas y pacíficas por parte de todo el movimiento estudiantil.



Por ello es necesario que defendamos la totalidad de los acuerdos y que nos sigamos movilizando hasta que la educación superior en Colombia sea un derecho fundamental.

Óscar Sánchez, vocero Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles

Las mesas técnicas con Minciencias han venido sesionando como debería ser. Pero lo que hemos encontrado es una serie de disensos a la hora de estructurar una propuesta sólida que fomente la calidad y el impacto de las revistas indexadas en Colombia.

Hemos evidenciado el incumplimiento parcial del Gobierno a la hora de girar presupuestos para ciencia, tecnología e innovación a las IES públicas.

Luis Castillo, miembro del Consejo Superior de Universidad Tecnológica de Bolívar

En el acuerdo de 2018 se concertó, entre otras, la estabilización de recursos del Sistema General de Regalías (SGR) para las IES públicas. En este aspecto hay un incumplimiento del Gobierno, puesto que en la reforma de dicho sistema que impulsó no se incluyó ninguna medida que priorizara ese dinero.



Sin embargo, gracias al trabajo de los actores en la mesa de diálogo sí se pudo incluir, pero en el Congreso, una prohibición que establece que el 5 por ciento de las asignaciones directas del SGR para entes territoriales debe ir para IES públicas; es decir, un cumplimiento parcial del acuerdo, y no por iniciativa del Gobierno.



En lo que respecta a proyectos de infraestructura sí hay un cumplimiento en asignación presupuestal, mas no se observan evidencias de la ejecución de este gasto.

Jennifer Pedraza, representante estudiantil al Consejo Superior de la U. Nacional

En lo que corresponde a recursos por saldos presupuestales para la financiación de la ciencia y tecnología, el Gobierno Nacional incumplió este punto del acuerdo tanto para 2019 como para 2020. En su propuesta del Presupuesto General de la Nación incluso recortaba en un 38 por ciento los recursos para este rubro. Afortunadamente, gracias al Congreso, esto no ocurrió, pero fue lo que propuso este gobierno. Siempre el Ministerio de Hacienda y el Presidente han buscado excusas para no cumplir con este punto.



Si bien no estaba dentro del acuerdo de 2018, la matrícula cero para la educación superior pública ha sido una exigencia del movimiento estudiantil durante la pandemia para evitar una masiva deserción.



Hasta ahora, de los cerca de $ 800.000 millones que cuesta cubrir la matrícula, el Gobierno solamente ha dado 97.000 millones de pesos, y para que esto sea dividido en las 63 IES públicas. Tampoco se han dado recursos para financiar el funcionamiento de las universidades, que se han quedado sin dinero incluso para pagarle a sus profesores. La situación es tan grave que la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tuvo que endeudarse por $ 36.000 millones para poder pagar servicios públicos y nómina.

MATEO CHACÓN ORDUZ

En Twitter: @DMateoChacon

