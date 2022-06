Depende de las características de la personalidad y de los procesos de análisis racional e irracional, algunas personas tienden a tomar decisiones con menor o mayor riesgo que otras. Este proceso mental es complejo, sin embargo, uno de sus rasgos más relevantes es la ecuación conocida como costo-beneficio.



En algunos momentos las personas, erróneamente, están dispuestas a tomar decisiones en las que el costo puede ser mayor que el beneficio, especialmente cuando la situación es analizada a corto plazo. Pero a veces, estas mismas personas hacen una evaluación con mayor previsión a futuro, lo que termina cambiando por completo la selección.



Al respecto Srini Pillay, CEO de NeuroBusiness Group y profesor de Harvard, escribió un artículo en la Harvard Business Review, en el que señala algunas de las cosas que se pueden considerar a la hora de asegurarse si los riesgos que se toman son más inteligentes y si realmente pueden contribuir a la meta que se tiene en mente.



Pillay sostiene que “la evaluación de riesgos es en sí misma es una peligrosa espada de doble filo”, esto porque puede conducir a “matar” ideas que podrían ser muy exitosas, un ejemplo actual de esta evaluación es la de Bezos le dijeron que no probara cosas nuevas para Amazon, por su obstinación este CEO es uno de los hombres más influyentes y ricos del mundo.



Sin embargo, esto no significa que las personas deban tomar riesgos sin pensar en las consecuencias, incluso en las no anticipadas.



Para lograr mejores resultados, Pillay propone tres consejos clave, que ayudarían a las personas a tomar riesgos de mejor forma, garantizando buenos resultados y contemplando factores indispensables en la toma de estas decisiones.

Entender lo que pasa en el cerebro

Pillay dice que los seres humanos necesitan mejores herramientas para evaluar los riesgos, y para esto es necesario contemplar los factores conscientes e inconscientes que entran en juego cuando se evalúa una idea o proyecto. En este punto entra en juego el factor emocional y la personalidad.



“Por lo tanto, evaluar una situación y sus riesgos no es suficiente. También tienes que valorar la decisión final sobre tu propensión a correr riesgos en función de tu personalidad”, escribió el experto.



Para esto, el profesor propone hacer uso de la tecnología que se tiene a mano, como por ejemplo las apps que ayudan a analizar situaciones, sin incluir los factores internos.



Entender que los riesgos son buenos

Usualmente estamos predispuestos a pensar que algo “riesgoso” es es algo peligroso, pero Pillay dice que hay que cambiar la narrativa, enfocándonos en que un riesgo puede llevar a cosas muy positivas y puede otorgarnos grandes beneficios.



Pillay planteó el ejemplo de Apple, se refirió a Steve Jobs, diciendo que él “asumió un gran riesgo para abrir tiendas minoristas de Apple a pesar de que las tiendas físicas son un negocio riesgoso para los fabricantes de computadoras, ilustra que una evaluación de riesgos sobria está lejos de ser el principio y el fin de la toma de decisiones”.

Aprender a superar los fracasos

El experto parte del punto de vista que las equivocaciones hacen parte de la vida y que asumir riesgos podrían implicar obtener malos resultados pero Pillay dice que los fracasos deben ser vistos como oportunidades para aprender y mejorar.



Si se quiere cada error puede estar lleno de lecciones de las que podemos sacar múltiples aprendizajes. Así que lo más aconsejable es no hundirse en el sentimiento de derrota, ni en lo negativo, sino continuar trabajando y creciendo. Superar los fracasos, ser resiliente y abierto a los cambios es lo que hace a las personas salir adelante.

